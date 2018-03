Nissan va oltre la guida autonoma e lancia l' auto che ti legge nella mente

Nissan - Investimenti in Cina per oltre 7 - 5 miliardi di euro in 5 anni : La Nissan, insieme al suo partner cinese Dongfeng, ha in programma di investire 60 miliardi di yuan (circa 7,63 miliardi di euro) in Cina. La joint venture paritetica Dongfeng Motor (DFL) punta in particolare a diventare una delle prime tre case automobilistiche sul maggior mercato mondiale aumentando i volumi di vendita annuali a 2,6 milioni di unità entro il 2020, a fronte degli 1,52 milioni di veicoli commercializzati l'anno scorso.Nuovo ...