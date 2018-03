Nintendo | arriva la risposta sulle dock non ufficiali di Switch che rendono la console

YS VIII : LACRIMOSA OF DANA arriva su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che Ys VIII: LACRIMOSA of DANA per Nintendo Switch verrà lanciato il 29 Giugno 2018 in Europa e il 6 Luglio 2018 in Australia. La versione Windows sarà disponibile su Steam ad Aprile. YS VIII: LACRIMOSA OF DANA da Giugno su Switch Quest’anno si festeggia il trentunesimo anniversario del franchise di Ys. Inoltre questa sarà la prima volta che un videogioco ...

Thimbleweed Park sta per arrivare in edizione fisica per Nintendo Switch : Thimbleweed Park, il gioco d'avventura punta-e-clicca sviluppato da veterani del genere come Ron Gilbert e Gary Winnick, sta per ottenere una release in formato retail per la celebre e popolare console di ibrida di casa Nintendo.Come riferisce Nintendolife, Limited Run Games offrirà un'edizione standard del gioco al prezzo di $ 34,99 e un'edizione da collezione a $ 64,99, naturalmente con qualche sorpresa esclusiva all'interno della ...

LAST DAY OF JUNE arriva su Nintendo Switch : LAST Day of JUNE, il pluripremiato videogioco di 505 Games e Ovosonico, sarà rilasciato questa settimana per Nintendo Switch e Facebook Gameroom al prezzo di €19,99. Questa toccante storia interattiva, che celebra la bellezza della vita e dell’amore contrapponendola all’amarezza della perdita, è stata realizzata da un team composto da diverse personalità straordinarie come il visionario Game Director Massimo ...

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy arriva su Nintendo Switch : Andando a confermare gli insistenti rumor circolati nelle ultime settimane, Nintendo ha annunciato durante il Direct di questa sera che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriverà anche su Nintendo Switch, il prossimo 10 luglio. Questo remake era arrivato nella scorsa estate in esclusiva per PS4, e si è a lungo parlato del fatto che la Trilogy potesse essere sì un'esclusiva, ma solo temporale.Non è chiaro se il gioco sarà annunciato per altre ...

NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY arriva su Nintendo Switch : Dopo il lancio di successo su PlayStation4, Xbox One e PC, BANDAI NAMCO è lieta di annunciare l’uscita di NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY su Nintendo Switch dal 26 aprile 2018. NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY da Aprile su Switch Questa raccolta dei primi tre titoli di ULTIMATE NINJA STORM consente ai giocatori di rivivere la storia di NARUTO Uzumaki dai suoi giorni all’Accademia NINJA fino ...

Fortnite e Diablo 3 arrivano su Nintendo Switch? Cosa bisogna sapere : Che Nintendo Switch sia una console di successo lo sanno tutti: ha superato ufficialmente le vendite di Wii U in meno di un anno, parliamo di quasi 15 milioni di console vendute. Non è un segreto che Epic Games si è detta interessata a portare il grande successo Fortnite Battle Royale su Nintendo Switch. Ora secondo alcuni rumor condivisi su Twitter dall'insider Marcus Sellars, sia Fortnite Battle Royale che l'altro grande successo Diablo 3 ...

Galaxy on Fire arriva su Nintendo Switch : Deep Silver è lieta di annunciare che Galaxy on Fire arriverà anche su Nintendo Switch a partire dal 23 Marzo 2018. Ambientato nel Settore Neox della Galassia, il giocatore è chiamato in causa da una compagnia mercantile nota come Manticore. L’equipaggio sta indagando su una cospirazione intergalattica, a seguito di un evento catastrofico noto come The Shattering, il quale ha causato delle stragi. Il destino ...

Un nuovo Nintendo Direct a febbraio? Le sorprese che potrebbero arrivare : Il mese scorso si sono diffuse voci sul fatto che Nintendo avrebbe tenuto una presentazione Nintendo Direct a gennaio. Queste voci si sono rivelate poi veritiere, anche se molti dei giochi che si vociferavano per la presentazione non sono stati effettivamente annunciati e l'evento era in realtà una "mini" presentazione. Ora su Twitter sono sorte nuove voci che puntano a un arrivo di un altro Nintendo Direct alla fine di questo mese, questa volta ...

The Town of Light : Deluxe Edition arriva su Nintendo Switch : LKA è lieta di annunciare, l’arrivo anche su Nintendo Switch del suo The Town of Light. Dopo il debutto su PC e Console, arriverà nei prossimi mesi, anche sulla neo arrivata di casa Kyoto. Il paese della luce arriva su Nintendo Switch The Town of Light è un gioco esplorativo dove il giocatore veste i panni di Renèe, una ragazza 16 enne afflitta da problemi mentali, la quale dovrà vagare ...

Little Nightmares potrebbe arrivare su Nintendo Switch : Little Nightmares, l'affascinante puzzle-platform recensito sulle pagine di Eurogamer.it, ha già visto la luce su PC e console PlayStation 4 e Xbox One lo scorso anno, mentre per quanto riguarda una versione per Nintendo Switch, almeno fino all'estate del 2017, questa veniva esclusa.Tuttavia le cose potrebbero cambiare. Infatti, stando alla segnalazione di GoNintendo, secondo un dipendente di un noto rivenditore online russo Little Nightmares ...

Shin Megami Tensei : Strange Journey Redux arriva in Europa il 18 Maggio per Nintendo 3DS : A partire dal 18 Maggio 2018, Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux sarà pubblicato anche in Europa al prezzo di 39,99 Euro per Nintendo 3DS! Il gioco proporrà nuovi contenuti aggiuntivi per la storia, illustrazioni di Masayuki Doi e un nuovo personaggio. Shin Megami Tensei: Strange Journey anche in Europa Una distorsione spaziale piena di demoni è apparsa nell’Antartide, minacciando di inghiottire la ...