Nessun nuovo Donkey Kong Country per Switch in sviluppo

Thirty Seconds to Mars - il nuovo singolo 'Rescue me'. Nessuna novità sul ritorno di Tomo Milicevic - ASCOLTA : Il disco verrà pubblicato con diverse copertine: fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati Uniti . I fan italiani del gruppo guidato ...

Al Senato Pd ottiene un nuovo vicepresidente e Nessun Questore : Roma, 28 mar. , askanews, Sono stati eletti i nuovi 4 vicepresedenti, i nuovi 3 questori e i nuovi 8 segretari che con la neo presidente Fi Maria Elisabetta Casellati compongono il nuovo Ufficio di ...

“Il nuovo tronista è lui”. Nessuno ci crede. A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sta per giungere al termine - al suo posto è in arrivo un nome grossissimo (e non è Jeremias Rodriguez). Però c’è chi storce il naso : “Il solito raccomandato” : Il toto nome è partito da tempo, ma ancora non si è capito chi salirà sul trono classico adesso che l’avventura Nicolò Brigante sta per giungere al termine. Infatti sia il giovane che le ‘colleghe’ Sara Affi Fella, Nilufar Addati sono arrivati alla fine del loro percorso all’interno di Uomini e Donne. Discorso differente va fatto per Mariano Catanzaro che essendo arrivato da poco ha ancora della strada da fare (per la gioia dei ...

JEREMIAS RODRIGUEZ NUOVO TRONISTA?/ La redazione di Uomini e donne boccia l'argentino : da lui Nessuna risposta : JEREMIAS RODRIGUEZ a Uomini e donne, ecco perché non ci sarà il salto del fratello di Belen dal Grande Fratello Vip al programma di Maria De Filippi come tronista. Le ipotesi sul rifiuto.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:01:00 GMT)

In cosa consiste il nuovo arsenale di Putin - che però Nessuno finora ha visto : - da ultimo Putin si è vantato di un missile già noto dalla fine del 2016 che ha come caratteristica di essere l'Icbm più potente del mondo russo: RS-28 'Sarmat', denominato impropriamente dalla ...

RUSSIA - COME FUNZIONA IL NUOVO MISSILE NUCLEARE/ USA diffidente : "Nostra difesa seconda a Nessuno" : RUSSIA, Putin NUOVO MISSILE e drone NUCLEARE. Ultime notizie: “Usa ci ascoltino!” e lancia casting sui nomi. Poi chiarisce: “Non bisogna creare nuove minacce per il mondo”.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:21:00 GMT)

Siria - Ong : Nessuna tregua - di nuovo bombe : 9.01 La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale,roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. E' stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma.

Cesare Cremonini : è uscito il video del nuovo singolo “Nessuno vuole essere Robin” : Come annunciato qualche giorno fa, Cesare Cremonini ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo “Nessuno vuole essere Robin”, secondo estratto dal suo ultimo album “Possibili scenari”. La clip è stata girata tra Londra e Bologna ed è diretta da Giorgio J. Squarcia. I protagonisti del video, oltre a Cesare, sono Francesco Mastrorilli, Maria Laura Gui e Nicola Ballo Balestri, quest’ultimo storico ...

Carlo Cracco apre il suo nuovo ristorante : ecco quanto costerà mangiare. Due anni d’attesa e Nessun dettaglio trapelato - poi l’inaugurazione in grande stile. E ovviamente la questione prezzi : sorpresi? : Carlo Cracco, dopo un’attesa durata due anni, è arrivata l’inaugurazione del nuovo locale in Galleria Vittorio Emanuele, a Milano. Locale di cui non esisteva nemmeno una foto ufficiosa prima d’ora e che è stato presentato a una moltitudine di invitati impazienti di scoprire i dettagli di quella che è stata definita ‘l’operazione più glamour dell’anno’. Ma è andata male ai curiosi che speravano di ...

Nancy Brilli/ I 18 anni del figlio Francesco e Nessun nuovo amore dopo Roy De Vita : Nancy Brilli, mamma orgogliosa del figlio Francesco, frutto dell'amore con il regista Luca Manfredi, che ha, da poco, compiuto 18 anni. E' l'unico uomo della sua Vita?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Cesare Cremonini : in arrivo il nuovo singolo “Nessuno vuole essere Robin” : Da venerdì 23 febbraio sarà in radio il nuovo singolo di Cesare Cremonini “Nessuno vuole essere Robin”, secondo estratto dal suo ultimo album “Possibili scenari”. Ad accompagnare la canzone ci sarà anche il video ufficiale girato tra Bologna e Londra e diretto da Giorgio J. Squarcia. [arc id=”157df23a-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Le belle notizie per Cesare non finiscono qui! Come ha appena annunciato il cantautore dai ...

Nessuno Vuole Essere Robin è il nuovo singolo di Cesare Cremonini - sold out al Dall’Ara di Bologna : I biglietti per il concerto di Cesare Cremonini in programma allo Stadio Dall'Ara di Bologna sono esauriti e pochissimi posti sono ancora disponibili per l'evento atteso allo Stadio San Siro di Milano. Il doppio successo in prevendita per la tournée negli stadi arriva a pochi giorni dal rilascio del nuovo singolo del cantautore bolognese: Nessuno Vuole Essere Robin è il titolo della nuova canzone che sarà disponibile in rotazione radiofonica ...

Enna - spari nella notte contro il nuovo centro migranti : Nessun ferito : Non sono trascorsi dieci giorni dall'apertura del centro migranti di Pietraperzia, in provincia di Enna, che questa notte qualcuno ha sparato contro le finestre della struttura di accoglienza, perforando i serramenti e una porta interna.L'inaugurazione del centro Don Bosco 2000, aperto appena una settimana fa ma già abitato da una ventina di stranieri, secondo l'edizione siciliana di Repubblica aveva suscitato diverse polemiche e ...

Brexit - l'ambasciatore britannico : 'Nessun nuovo referendum' : Non ci sarà nessun nuovo referendum in Gran Bretagna sulla Brexit. Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia Jill Morris durante la presentazione dell'edizione inglese del saggio Euxit, uscita ...