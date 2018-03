Nella corsa dei distretti a vincere è il Nord che ora aspetta la flat tax : è il Nord che sta più a Nord quello che corre di più, lo stesso Nord dove poche settimane fa la Lega ha stravinto e dove non vedono l’ora che arrivi la flat tax. In media i nostri distretti industriali corrono molto più del resto delle imprese: +13% tra il 2008 ed il 2017 anziché +8,7....

Un derby Roma-Lazio Nella corsa dell'Appia run : Il Campione del Mondo della 100 km sarà impegnato nella raccolta fondi correndo sull'Appia Antica insieme alle migliaia di partecipanti di questa XX edizione.

Folle scherzo a un amico con il compressore. Stavano lavorando insieme come ogni giorno Nella loro fabbrica - quando lui si è voltato e il suo collega ha deciso di agire in modo sconsiderato. Poco dopo - disperata corsa in ospedale : Non è la prima volta che ci ritroviamo a raccontare di scherzi stupidi che poi finiscono in tragedia. Stavolta, però, la storia ha davvero dell’incredibile. Una volta ancora è importante, quindi, ricordarsi che prima di agire è sempre bene pensare a quali conseguenze potrebbero esserci, soprattutto se la cosa che stiamo facendo è su un’altra persona. Così come il protagonista si questa vicenda che voleva fare uno scherzo al ...

Lutto Nella televisione : una morte improvvisa. L’amata attrice è stata stroncata da un malore sotto gli occhi sconvolti di chi le stava vicino. Inutile la corsa in ospedale : “Siamo devastati - mancherai a tutti” : Un brutto giorno per gli appassionati di serie televisive. Se ne è andata a soli 49 anni una delle attrici più amate del piccolo schermo. Le cause della morte non sono state ancora comunicate. La notizia è stata diffusa dalla Chicago Tribune e confermata dal produttore della serie, Dick Wolf, nonché da Gregory Jones, direttore della Kenwood Academy High School, dove la Brown svolgeva un ruolo di consigliere e era a capo di un corso di ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene Raptors e Pacers Nella Estern Conference - spettacolare la corsa all’8° posto Nella Western Conference tra Clippers - Jazz e Nuggets! : Secondo weekend di marzo veramente appassionante quello di questa NBA Regular Season 2017/18! Weekend che ci ha permesso di guardare le due classifiche in ottica playoff ormai molto diverse. nella Eastern Conference i giochi per i primi otto posti sembrano quasi fatti, mentre nella WEstern Conference ci sono ancora diverse squadre che mirano ad un posto nei playoff. Vediamo dunque cosa è successo in questi tre giorni di NBA Regular Season ...

Bari - ore 10 - il grande giorno di Deejay Ten : diecimila di corsa Nella città : Per ora sono diecimila. Ma potrebbero essere molti di più. E' il grande giorno della Deejay Ten, l'evento podistico itinerante , si corre anche a Milano, Roma e Firenze, che per il quarto anno ...

“Gliel’ha infilata Nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolahti 2018 : Dorothea Wierer può rimanere in corsa per il podio Nella generale - speranze dalla staffetta mista e non solo : La Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 riparte da Kontiolahti, che apre la terza ed ultima fase del massimo circuito Ibu, dopo le tre tappe di dicembre e le tre di gennaio. Dopo una piccola pausa a seguito delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la Finlandia sarà teatro di sprint, mass start e staffette miste, in un weekend che potrebbe risultare fondamentale ai fini della classifica generale, sia in campo maschile che in campo ...

Tante piccole novità per le applicazioni Google Nella scorsa settimana : Scopriamo quali sono state le novità, a volte decisamente di poca entità, relative alle applicazioni che Google ha aggiornato nel corso della scorsa settimana: da Android Wear al Play Store, passando per YouTube, Gboard, Contatti e molte altre. L'articolo Tante piccole novità per le applicazioni Google nella scorsa settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Incidente a Cassacco - 43enne perde la vita Nella corsa verso l'ospedale : La sua vita è finita in un Incidente a soli 43 anni. Era nato infatti il 2 maggio del 1974. Si tratta del motociclista tricesimano Igor Tullio. L'episodio nel pomeriggio di oggi, sulla provinciale ...

Mondiale pista - Omnium : Consonni se la gioca per l'oro Nella corsa a punti : primato - È da segnalare uno straordinario record del mondo nelle qualificazioni dell'inseguimento femminile. Lo ha stabilito la statunitense Chloe Dygert, che sui 3 km ha chiuso in 3'20'072 ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni sogna l’oro nell’omnium! Primo dopo tre prove : si decide tutto Nella corsa a punti : Simone Consonni tutto cuore e grinta nella terza delle quattro prove dell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. Una gara ed eliminazione davvero durissima per l’alfiere tricolore, che si è difeso con le unghia e con i denti ed è andato a prendersi una terza posizione davvero fondamentale in vista della corsa a punti che assegnerà le medaglie. L’azzurro, infatti, è stato a rischio sin ...

Sfida in rosa Nella corsa a Camera e Senato : Ha una laurea in economia e commercio, un master sulle aziende alimentari e due diplomi post laurea in logistica e, per esperienza familiare, è ferrata nell'ambito dell'agricoltura e delle quote ...