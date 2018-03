Nel Mantovano marito e moglie si suicidano davanti alla figlia

blogo

: Marito e moglie suicidi nel Mantovano, salva la figlia di 6 anni - Agenzia_Ansa : Marito e moglie suicidi nel Mantovano, salva la figlia di 6 anni - fattoquotidiano : Marito e moglie si sono impiccati davanti alla figlia di sei anni nella loro casa di Pegognaga, nel Mantovano. Per… - RaiNews : Marito e moglie suicidi nel Mantovano, salva la figlia di 6 anni. Trovata in stato di shock e con lividi sul collo… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Una giovane coppia di origine indiana si è suicidata impiccandosi nella propria casa a Pegognaga, nel. Lui aveva 35 anni, lei 27 ed erano genitori di una bambina di 6 anni. La piccola, a quanto pare, ha assistitotragedia.si sono impiccati con un'unica corda al corrimano della scala interna all'abitazione. L'uomo aveva telefonato al suo datore di lavoro in un allevamento di bovini per avvisare che non si sarebbe presentato perché doveva accompagnare ladal medico. Uno dei nonni della bambina, ieri sera, non avendo notizia di figli e nipote, è andato a trovarli a casa e ha visto i corpi impiccati e la bambina in stato di shock. La piccola ha dei lividi sul collo e questo ha fatto pensare che probabilmente il genitori hanno provato a uccidere anche lei. Per ora comunque gli inquirenti devono cercare di capire bene la dinamica dell'accaduto e ...