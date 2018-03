Nba | Warriors ancora sconfitti | e Durant espulso | | Houston se la ride

Nba 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

Nba - allarme Golden State Warriors : Thompson - Durant e Curry tutti fuori per infortunio : Ma in un sport come il nostro certi infortuni possono succedere: sarebbe potuta andare peggio per tutti e tre".

Nba risultati : Warriors decimati al tappeto - Toronto vola - Okc corre : Nel momento più caldo della stagione, con buona parte dei rapporti di forza della Western Conference ancora da delineare , dietro Houston e Golden State, , i Thunder sembrano aver cambiato marcia. Il ...

Nba - risultati della notte : OKC batte L.A. - Toronto fa 11 in fila - Warriors ko in casa senza stelle : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 121-113 IL TABELLINO Il successo di OKC sugli L.A. Clippers ha due volti, uno noto e uno insospettabile. Il primo è ovviamente quello di Russell Westbrook, che ...

Nba - tegola per i Warriors : Thompson si frattura il pollice destro : ROMA - La gioia per il successo ottenuto nel derby californiano contro i Los Angeles Lakers - vittoria che tiene aperta la corsa per il primo posto della Western Conference - è stata parzialmente ...

Nba - Golden State-Los Angeles Lakers 117-106 : Durant - 26 - trascina i Warriors : I Warriors si rimettono in carreggiata. Battono i Lakers 117-106 pur senza Curry, Thompson e Green, tornando al successo dopo due sconfitte. La chiave è la coralità offensiva, nonostante l'assenza dei ...

Nba 2018 : Celtics ko con i Wizards dopo due overtime! Kevin Durant trascina i Warriors : Quattro partite, tre overtime. Questa è la sintesi di una notte NBA per cuori forti, che vive i momenti più emozionanti al TD Garden, dove i Boston Celtics ospitano i Washington Wizards. I padroni di casa, privi di Kyrie Irving e Al Horford, dominano nel primo quarto (37-23) e si portano persino sul +20 a 7’45” del secondo parziale con un layup di Greg Monroe. Ma le rotazioni corte si fanno sentire e col passare dei minuti i Wizards ...

Nba Sundays : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors : SEGUI IL LIVE : Nonostante infortunati di questo calibro, la partita " in diretta su Sky Sport 3 HD dalle 20:30, preceduta dallo Speciale Basket Room su LeBron James " proporrà comunque All-Star da una parte e ...

Nba - i Raptors fermano la corsa dei Rockets. Cavs e Warriors ko : L'assenza di Curry, però, ha pesato e non poco nell'economia del match giocato dai californiani a cui non sono bastati i 40 punti di Durant e i 25 di Klay Thompson. Cavs E PELICANS KO - Continuano i ...

Nba Regular Season 2017/18 : Raptors e Rockets saldamente al comando nelle due Conference - bene Warriors e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 prosegue sempre ricca di partite verso gli attesi playoff. Le squadre stanno dando spettacolo e sono sempre più ciniche per cercare di centrare il primo obiettivo stagionale che è naturalmente l’accesso ai playoff. Andiamo dunque a vedere come sono andate anche queste partite dell’NBA Regular Season 2017/18 partendo dalle 8 giocate mercoledì. I Raptors con 25 punti di DeRozan hanno battuto ...

Nba - allarme Warriors - la caviglia di Curry fa crack : salta due trasferte : durata meno di tre minuti la partita di Steph Curry contro gli Spurs, scappato in transizione a caccia di un canestro e ritrovatosi già ben avviato in direzione spogliatoi. Sul tentativo in ...

Nba - Warriors ok - ma Curry si fa male : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Cinque le partite nel turno Nba di questa notte. Grande vittoria dei Golden State Warriors sui San Antonio Spurs per 110-107, ma per i campioni in carica la serata ha portato ...

Nba - gli Warriors vincono ma perdono Curry : Cinque le partite nel turno Nba di questa notte. Grande vittoria dei Golden State Warriors sui San Antonio Spurs per 110-107, ma per i campioni in carica la serata ha portato anche la tegola dell'...

Nba - Durant salva i Warriors - Westbrook spegne i Suns - Crabbe resuscita i Nets : Durant fa l'alieno e ne mette 37 nella vittoria Warriors contro gli Spurs, ai quali non basta uno straordinario Aldridge da 30 punti e 17 rimbalzi. Nuovo infortunio alla caviglia destra per Curry. ...