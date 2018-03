NBA Sundays | San Antonio-Houston è sfida in panchina | D' Antoni contro la bestia nera

NBA Sundays - Milwaukee con Giannis sfida San Antonio LIVE : Non c'è Kawhi Leonard, ma la buona notizia è che c'è Giannis Antetokounmpo in campo, nonostante la distorsione alla caviglia che gli aveva fatto saltare la sfida con Chicago. I quintetti sono entrambi ...

NBA Sundays : Anthony Davis e i Pelicans in trasferta a Boston alla caccia dei playoff : L'ultima volta che i Boston Celtics hanno affrontato Anthony Davis il n°23 dei Pelicans ha mandato a libri una prestazione da 45 punti e 16 rimbalzi, trascinando i suoi alla vittoria in overtime e ...

NBA Sundays - LeBron James ospita i San Antonio Spurs : non c'è Ginobili : A tirare la carretta ci pensa sempre il solito James, che non smette di inanellare triple doppie: l'appuntamento per scoprire se ne farà un'altra è per le 21:30 in diretta su Sky Sport 2 HD.