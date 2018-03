Nba | che disdetta per Philadelphia e Belinelli | la stella Embiid si ferma prima dei

MARGHERITA GRANbaSSI/ “È iniziata male ma da buona sportiva non mollo” (Celebrity Masterchef) : MARGHERITA GRANBASSI, ex campionessa di scherma, ritorna dietro i fornelli di Celebrity Masterchef Italia dopo l’ottima prova offerta la scorsa settimana nell’esterna di Amatrice.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Nba 2018 : Houston vince anche senza Harden. Cleveland cade a Miami - sconfitta ancora Golden State : Nella notte NBA si è estesa a dieci vittorie consecutive la striscia degli Houston Rockets. La “Decima” è arrivata grazie al 118-86 di stanotte contro i Chicago Bulls. Successo ottenuto senza James Harden, tenuto a riposo: a fare da mattatore ci ha pensato Eric Gordon, con 31 punti e 8 triple realizzate. Non c’è stata partita in termini di intensità, energia e soprattutto organizzazione di squadra, troppo superiori i Rockets, ...

Chi è Luka Doncic - lo sloveno che ha stregato gli scout Nba : ... che futuro in NBA? Difficile sapere quale sarà il futuro di Doncic in NBA: visto da questo lato dell'oceano, Doncic farà la differenza anche negli Stati Uniti , ma il basket non è una scienza esatta ...

Nba - ottava in fila per i migliori Rockets di sempre - che toccano i 59 successi stagionali : Houston Rockets-New Orleans Pelicans 114-91 TABELLINO Tutto semplice per Houston contro New Orleans: il miglior primo tempo difensivo stagionale degli uomini di Mike D'Antoni, con solo 37 punti ...

Nba - i risultati della notte : Kemba da record - Memphis che scoppola! Vincono Pelicans e Jazz : Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies 140-79 IL TABELLINO Meno di 24 ore fa, Dwight Howard usciva dal campo di Brooklyn avendo messo a referto una prestazione da record: 32 punti e 30 rimbalzi , roba ...

Margherita GraNbassi a Celebrity Masterchef : «La mia nuova pedana è la cucina» : Una delle fiorettiste più forti di tutti i tempi si è tagliata un dito. No, non era sulla pedana di scherma, ma davanti ai fornelli, ad affettare gli ingredienti per il suo piatto forte: risotto con mele e salsiccia. Per la cronaca, il risotto è stato stroncato dal giudice Antonino Cannavacciuolo, ma Margherita Granbassi si è messa un cerotto, e nella sfida successiva si è conquistata il grembiule bianco. L’ex schermitrice italiana, 38 anni, ...

Nba - perché LeBron James può vincere - ancora - la Eastern Conference : Boston con i problemi di infortuni, Toronto fatica storicamente ai playoff: così i Cavs, nonostante le difficoltà, sognano il colpo

Nba - De'Aaron Fox : la matricola che non sbaglia mai i tiri che contano : Avere solo 20 anni, ma non temere nulla. Essere soltanto una matricola, ma comportarsi come un veterano. Mandare a referto 12 punti scarsi a sera ma colpire con precisione chirurgica quando il ...

MARGHERITA GRANbaSSI/ Video : "Dopo il parto si cambia - è inevitabile" (Celebrity Masterchef Italia 2) : Video, l'ex schermidrice MARGHERITA GRANBASSI prenderà il suo posto nella nutrita scuderia di Celebrity Masterchef, dove si dovrà fare una reputazione anche ai fornelli.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Nba : Boston-Washington - che partita! Gli Wizards rimontano da -20 e vincono dopo 2OT : I 31 punti di Marcus Morris, miglior realizzatore dei Celtics Guarda tutti i video La cronaca della gara: quanto pesa il libero sbagliato da Tatum Il primo tempo infatti è tutto in favore dei Celtics,...

Anche una superstar dell'Nba conferma Call of Duty : Black Ops 4 : Nuovo giorno e nuove conferme per il prossimo titolo della serie Call of Duty che, a quanto pare, sarà proprio Black Ops 4, ovvero il gioco rumoreggiato da qualche tempo e del quale sembra sia comparso il merchandise ufficiale nel database di GameStop USA.Per il momento, le uniche notizie ufficiali riguardo il nuovo Call of Duty provengono da Activision e confermano Treyarch alla guida del nuovo episodio, ma, come saprete, lo studio è lo stesso ...

Nba - cade anche OKC : la striscia di Houston arriva a 16 in fila : Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 112-122 IL TABELLINO La grandezza di una squadra è data dal modo in cui reagisce alle avversità, e gli Houston Rockets contro gli Oklahoma City Thunder hanno ...

Nba 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

Nba - Houston fa 15 in fila : battuta anche Boston con 29 punti di Eric Gordon : Houston Rockets-Boston Celtics TABELLINO Rockets-Celtics è, per qualcuno, una possibile finale NBA, di sicuro invece è la rivincita di una prima sfida stagionale davvero emozionante, che a fine ...