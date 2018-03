Navi di Ong salvano dal naufragio 253 migranti al largo della Libia

Migranti - la rivolta delle Ong ' Non ci fermeranno - altre Navi in campo' : 'Non ci fermiamo e stiamo già cercando un'altra nave, così come non abbiamo mai pensato di riconsegnare le persone ai libici'. Riccardo Gatti, direttore operativo della Ong spagnola 'Proactiva Open ...

Migranti - la rivolta delle Ong : " Non ci fermeranno - altre Navi in campo" : Dopo la convalida del sequestro della Open Arms, la Proactiva sta cercando un'altra imbarcazione. E i tedeschi della Sea-eye scendono in mare con un nuovo mezzo

Navicella Tiangong impazzita - il presidente dell'Agenzia spaziale italiana - Roberto Battiston : 'Niente allarmi - da 50 anni cadono detriti ... : ... che avverrà in un giorno non ancora individuabile presumibilmente nelle prossime due settimane, potremo indicare in quale parte di una vastissima parte del Mondo i frammenti della Tiangong potranno ...

Navicella Tiangong impazzita verso la Terra - 40 minuti per salvarsi : le avvertenze della Protezione civile : Lunedì la riunione con i giornali online. Un eccesso di scrupolo da parte della Protezione civile, indispensabile se davvero i frammenti della ?Tiangong 1?, stazione spaziale...

Perché le Navi delle ong non sbarcano i migranti a Malta? : Perché gli spagnoli non hanno consegnato i migranti soccorsi ai libici? Esiste un’area di ricerca e soccorso affidata alla Libia? Domande e risposte. Leggi

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. Russi strafavoriti - scandiNavi per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I Russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...

Nel Mediterraneo scarseggiano le Navi per i soccorsi - si bussa di nuovo alle Ong : SOS servono più navi sulla rotta del Mediterraneo. Quelle impiegate nell'opera di soccorso non bastano. Da sola, nonostante un impegno straordinario, la Guardia costiera italiana non ce la può fare. Il sostegno dall'Europa non arriva, e allora ecco la pressione "sotterranea" rivolta alle Ong che, per ragioni di sicurezza o perché non in sintonia con le regole di condotta delineate la scorsa estate dall'Italia, avevano ...