Natale con i tuoi | Pasqua con Sportitalia | un sabato con 14 ore live

Natale con i tuoi - e Pasqua pure : i pranzi delle feste saranno in casa - pochi andranno al ristorante : DoveConviene, la piattaforma leader di drive to store e shopper marketing che guida nel percorso di acquisto fisico 30 milioni di shopper nel mondo, ha realizzato una survey, per il secondo anno consecutivo, per indagare il mood gli italiani nei confronti della Pasqua. Quando si inizia a parlare di Pasqua gli italiani pensano immediatamente alle uova di cioccolato (42%), più per la possibilità di potersi concedere un piccolo peccato di gola ...

MEGADETH/ Dave Mustaine : “ci piacerebbe che il Papa ci invitasse al concerto di Natale” : Il leader del gruppo thrash metal MEGADETH, Dave Mustaine, in una intervista dice che suonerebbe volentieri per Papa Francesco, ecco cosa ha detto in una intervista recente(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:48:00 GMT)

Crollato il muro di contenimento di Via PigNatale ad Ariano Irpino : A causa del maltempo, i muri di contenimento su via Pignatale ad Ariano Irpino sono crollati. A darne la notizia è Prima Tivvù. La strada, adesso, risulta chiusa al traffico. Ordinanza della Polizia ...

I biglietti con gli auguri di Natale a volte arrivano a fine febbraio : Questo, pare, il motivo dello slittamento che non dovrebbe tuttavia incidere sulla decisione politica di realizzare l'opera, né sul finanziamento che è già stato approvato: dieci milioni di euro il ...

Matteo Renzi/ "Berlusconi come Babbo Natale. Le alleanze? Impossibili" (Che tempo che fa) : Manca una settimana alle elezioni politiche e Che tempo che fa ospita questa sera Matteo Renzi. Il Segretario del Partito democratico quasi certamente parlerà del programma del suo partito(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:05:00 GMT)

Cinque fratelli adottati da famiglie diverse si incontrano dopo 45 anni (e per Natale l'obiettivo è trovare gli altri due) : Annalisa Pan, 46 anni, è una donna cresciuta a Cittadella. Proprio lei è riuscita a fare luce su storia iniziata negli anni 60 a Rovigo, quando Nerina e suo marito, che di cognome faceva Boschetto, hanno dato alla luce almeno sette figli.La coppia indigente, dopo svariati interventi dei servizi sociali nel 1973, ha dato in adozione i figli che sono cresciuti separati e in città diverse. Ieri Cinque dei sette fratelli si sono ...

Lo speciale di Natale di Doctor Who 10 su Rai4 con l’addio a Peter Capaldi : promo e trama 11 febbraio : In prima assoluta, lo speciale di Natale di Doctor Who 10 su Rai4. A grande richiesta, l'emittente manderà in onda l'episodio evento che segna l'addio a Peter Capaldi nei panni del Signore del Tempo, ruolo che ha ricoperto per tre stagioni. Inoltre, nello stesso episodio è stata introdotta Jodie Whittaker, Tredicesimo Dottore nonché primo Doctor Who donna nella storia della serie televisiva. Lo speciale di Natale di Doctor Who 10 su Rai4 si ...

Di Natale : “Napoli - Sarri rinnoverà. Con lui avrei fatto 3 gol a partita” : Continua senza esclusione di colpi la corsa Scudetto che coinvolge Napoli e Juventus. Gli azzurri saranno di scena sabato sera tra le mura amiche del San Paolo per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri invece scenderanno in campo domani sera all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Intervenuto proprio su questo duello a distanza per […] L'articolo Di Natale: “Napoli, Sarri rinnoverà. Con lui avrei fatto 3 gol a ...

Juventus - Giletti : 'Scansuolo mi fa sorridere. E Di Natale contro il Napoli?' : TORINO - 'Scansuolo mi fa sorridere, mi ricordo che Di Natale per esempio non giocava mai contro il Napoli'. Massimo Giletti , noto tifoso bianconero, lancia una frecciata a chi ha parlato di un ...

Juve-Napoli - Di Natale consiglia Politano : 'Vai da Sarri' : Antonio Di Natale , e attaccante dell'Udinese, parla a Rai Sport : 'Consiglio a Politano di scegliere il Napoli di Sarri. Il gioco degli azzurri è molto più adatto alle sue caratteristiche. Insigne ? È il mio erede'.

Con l'Aerial Silks Competition e la Pasquella di S. Antonio si conclude la Città del Natale di Porto Sant'Elpidio : Le esibizioni saranno intervallate da spettacoli circensi nella tradizione della famiglia Sassella. In serata le eliminatorie e le competizioni degli atleti delle categorie senior. Il costo del ...

Elezioni - D’Alema : “Berlusconi e Renzi? Tra poco li sentiremo promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale” : Grasso come leader “è se stesso: una persona seria – afferma D’Alema – Certo è più difficile conquistare la scena, se uno non partecipa a questa grottesca gara a chi la spara più grossa, cui sono impegnati a pari titolo il grande maestro Berlusconi e il suo giovane allievo Renzi. Tra poco li sentiremo promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale“. A dirlo è Massimo D’Alema, intervistato dal Corriere della Sera, ...