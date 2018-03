Nasa | il satellite impazzito colpirà l' Italia? Ecco una foto dell' oggetto

Blastingnews

(Di venerdì 30 marzo 2018) Da anni ormai si attende il rientroa stazione spaziale Tiangong-1 e ora mancano poche ore all'impatto con il suolo delcinese. Finalmente siamo anche a conoscenza del luogo in cui potrebbero cadere alcuni detriti qualora Tiangong-1 non si disintegrasse completamente a contatto con l'atmosfera. Gli scienziati che si stanno interessando all'evento hanno anche rilasciato dei consigli su come comportarsi qualora dei detriti dovessero cadere vicino a noi. Andiamo adesso a vedere dove e quando impatterà la Stazione Spaziale e se dobbiamo preoccuparci. Tiangong-1: dove potrebbe cadere? La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta per impattare con il pianeta Terra e le attuali previsioni sul luogoo schianto diventano sempre più precise man mano che ilsi avvicina al suolo. Mentre all'inizio si credeva fosse possibile che i detriti toccassero la ...