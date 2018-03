Napoli-Younes | il retroscena dall’Olanda | “ecco perchè ha rifiutato il trasferimento”

Napoli - YOUNES FUORI SQUADRA/ Tempi duri per il giocatore dell'Ajax : acquisto a rischio? : Ajax, YOUNES FUORI SQUADRA. Tempi duri per l'acquisto mancato del NAPOLI: si allenerà con la SQUADRA B della formazione di Amsterdam in attesa di cambiare aria l'anno prossimo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Caso Younes-Napoli - l'avvocato della Società : ' Younes ha messo 31 firme sul contratto' : Viterbese in finale Barcellona-Chelsea diretta tv e live streaming oggi 14/3 Roma-Shakhtar, Ferreyra si scusa con il raccattapalle e manda un messaggio ai giallorossi VAR, nasce la nuova moviola in ...

PER YOUNES NIENTE Napoli?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - Marchetti svela : "Gli azzurri non così rammaricati" : Per YOUNES NIENTE NAPOLI? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Per Younes niente Napoli?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - ma il legale degli azzurri tuona : Per Younes niente Napoli? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:14:00 GMT)

Younes smentisce il Napoli : 'Non ho firmato nessun contratto' Video : La telenovela di mercato legata al giocatore tedesco, Amin #Younes, che a gennaio è stato vicinissimo al Napoli, si arricchisce di un ulteriore capitolo. Questa volta è lo stesso giocatore a parlare nuovamente della strana situazione che si è creata intorno a lui e al suo passaggio in azzurro in un'intervista rilasciata a Sport 1. Younes: Non ho firmato con il Napoli L'esterno tedesco, Amin Younes, in scadenza di contratto con l'#ajax, a gennaio ...

Calciomercato - Younes : “Napoli? Non ho firmato nessun pre-contratto” : Il futuro di Amin Younes è sempre più lontano dal Napoli. Il calciatore tedesco dell’Ajax, il cui contratto scade a giugno 2018, intervistato dal portale tedesco Sport1, ha smentito categoricamente di aver firmato un contratto con la società di De Laurentiis. “Voglio chiarire ancora una volta che ho sì negoziato col Napoli per un trasferimento, ma per ragioni personali ho deciso di proseguire il mio contratto con l’Ajax fino al ...

Younes : 'Non ho firmato nulla con il Napoli' : Amin Younes , 24enne esterno tedesco d'attacco in scadenza con i Lancieri, all'emittente 'Sport 1' nega di essersi gia' impegnato con i partenopei per la prossima stagione. ' Ho letto che dall'1 ...

Younes smentisce il Napoli : 'Non ho firmato nessun contratto' : La telenovela di mercato legata al giocatore tedesco, Amin Younes, che a gennaio è stato vicinissimo al Napoli, si arricchisce di un ulteriore capitolo. Questa volta è lo stesso giocatore a parlare nuovamente della strana situazione che si è creata intorno a lui e al suo passaggio in azzurro in un'intervista rilasciata a Sport 1. Younes: "Non ho firmato con il Napoli" L'esterno tedesco, Amin Younes, in scadenza di contratto con l'Ajax, a gennaio ...

Younes : 'Non ho firmato nulla con il Napoli' : 'Vorrei chiarire ancora una volta che ho sì negoziato con il Napoli per un trasferimento, ma per ragioni personali ho deciso di proseguire il mio contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2018 e fino a ...

Napoli - “giallo” Younes : l’avvocato del club fa il punto della situazione : L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, è tornato a parlare del misterioso caso Younes. Il calciatore ha firmato un contratto col club partenopeo, ma sembra che non abbia più voglia di approdare alla corte di Sarri. Parlando a Radio Crc, Grassani ha svelato: “Non ci sono grosse novità, la situazione è in stand by. Non so se il calciatore abbia nominato un avvocato che a sua volta abbia chiesto al Napoli di rivedere il contratto ...

Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela : “Ha firmato - non può” : Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela: “Ha firmato, non può” Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela: “Ha firmato, non può” Continua a leggere L'articolo Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela: “Ha firmato, non può” sembra essere il primo su NewsGo.

Overmars tranquillizza il Napoli : 'Younes ha firmato - non può restare all'Ajax' : Napoli - Il matrimonio tra il Napoli e Amin Younes è andato giorno dopo giorno assumendo i contorni del giallo ma a fare un po' di chiarezza ci ha pensato Marc Overmars , direttore sportivo dell' Ajax ...

Younes rinnega Napoli : vuole il rinnovo con l'Ajax. Ma il ds Overmars lo gela : "Ha firmato - non può" : Continua la telenovela: l'esterno tedesco vorrebbe il rinnovo ma prima c'è un contratto da invalidare...

Calciomercato Napoli - l’annuncio dell’Ajax su Younes : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta disputando una stagione importante e guida la classifica del campionato di Serie A, testa a testa per lo scudetto con la Juventus. Nel frattempo continua il ‘giallo’ legato all’attaccante Younes, prima arrivato a Napoli durante il mercato di gennaio, poi è subito ripartito secondo alcune indiscrezioni per motivi personali, secondo altre voci il calciatore non sarebbe rimasto contento ...