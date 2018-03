Napoli - nuovo allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore...

Nuovo Parlamento : la senatrice ritarda - Napolitano la richiama. VIDEO - : Il siparietto durante la prima chiama a Palazzo Madama per l' elezione del presidente del Senato . L'ex capo dello Stato ha scherzato sulla piccola gaffe di Rosa Abate, del M5s, che è scesa con ...

Apre il nuovo Parlamento - ma è rebus sulle presidenze. Napolitano critica il Pd : La XVIII legislatura si Apre con un rebus che per il momento non ha soluzione, con lo stallo sulle nomine ai vertici di Palazzo Madama e...

Serie A ai raggi X : Inter maratoneta; Juve più punti - ma corre meno del Napoli. Il nuovo Bonucci? Cordaz! : Tutti i numeri del campionato: l'Inter è la squadra che corre di più, nella Lazio ci sono i re degli assist, il Napoli non ha eguali nella classifica dei passaggi vincenti. E attenzione alle ...

Palazzo a 5 giorni dalla prima seduta : presiederà Napolitano - membro più anziano. E negli uffici l'ombra del nuovo corso M5s... : Palazzo Madama a 5 giorni dalla prima seduta della nuova legislatura, quella che venerdì comincerà lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente. prima curiosità: a presiedere sarà Giorgio Napolitano, quale presidente provvisorio del Senato, il senatore più anziano. Napolitano ha dato la disponibilità a gestire l'aula: sullo scranno più alto ci sarà lui, ex presidente della Camera, ex ...

L amica geniale - nuovo set a Napoli e la città torna agli anni Cinquanta : Gli abiti eleganti nella vetrina di Eddy Monetti, griffe partita da Napoli a fine Ottocento alla conquista del mondo, il negozio Elettrodomestici Russo con la pubblicità del televisiore in vendita a ...

Raiola sarà il nuovo agente di Insigne : 'Scudetto al Napoli? Sarebbe bello' : NAPOLI - In una intervista a RaiSport , Mino Raiola , procuratore di numerosi calciatori di livello internazionale, si è lasciato scappare un commento che sul'ingresso di Lorenzo Insigne , attaccante ...

Ferrovie - odissea non finita : oggi l'inedita nevicata su Napoli - domani il nuovo gelo : Secondo 'Rfi' saranno garantiti l'80% dei treni dell'Alta velocità. oggi cancellati 43 convogli in partenza da Milano e Napoli. domani resta ancora critica la situazione nello snodo ferroviario della ...

SCUOLE CHIUSE - Napoli E ROMA PER NEVE E MALTEMPO/ Ultime notizie : De Magistris - "Nuovo aggiornamento alle 17" : SCUOLE CHIUSE, NAPOLI e Comune di ROMA per NEVE e MALTEMPO, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Maltempo Napoli - prefettura : nuovo stop ai mezzi pesanti : Il prefetto di Napoli, in considerazione della situazione meteo, favorevole alla formazione di ghiaccio, ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sulla rete stradale extraurbana dell’area metropolitana di Napoli, con eccezione dei tratti autostradali e delle strade extraurbane principali (le statali 162 Acerra-Lago Patria, ...

Maltempo - Termini di nuovo in tilt. Fs : “Il problema è Napoli”. Il tecnico : “Scambi riscaldati? Da anni interventi a mano” : Trentotto treni cancellati, ritardi superiori ai 150 minuti (quasi 3 ore), partenze posticipate e passeggeri in attesa. Roma Termini è di nuovo in tilt, dopo il caos di lunedì a causa della nevicata che ha imbiancato la Capitale. Questa volta, però – come spiega Ferrovie dello Stato – la colpa non sarebbe dello scalo ferroviario romano ma di quello di Napoli Centrale, su cui è caduta “una quantità di neve superiore del previsto”. “Il sistema a ...

Da Napoli alla conquista di Croazia e Cipro : ecco il nuovo gommone Mv Marine 25 Gran Turismo : Il cantiere napoletano Mv Marine alla conquista dei Boat Show in Croazia e Cipro con il nuovo modello MV 25 GT. Un nuovo gommone, con soluzioni inedite per il brand Mv Marine, è in esposizione a ...

De Laurentiis ufficializza Milic : nuovo innesto per il Napoli : “Benvenuto Hrvoje”. Con il suo consueto tweet, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo alla corte di mister Sarri del neo acquisto Milic. Il terzino sinistro era svincolato ed ha potuto firmare dunque un accordo sino a fine stagione col club partenopeo. Con l’assenza di Ghoulam l’innesto di Milic potrebbe tornare utile nel dare un po’ di fiato a Mario Rui, super spremuto nelle ultime ...