Napoli | l' agente di Younes Ha detto di no per colpa della camorra | ma

Napoli - è stallo per il rinnovo di Jorginho : l'agente vola a Manchester - : Jorginho peraltro deve ancora rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2020, ma a questo riguardo l'ottimismo pare scemare perché, almeno stando a quanto riportato da Rai Sport , la ...

Napoli - infortunio Hamsik/ “Sensazioni non buonissime” - ma l’agente rivede il tiro : Napoli, infortunio Hamsik: “Sensazioni non buonissime”, ma l’agente rivede il tiro. Il centrocampista del club partenopeo ha un problema muscolare al flessore(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Agente Torreira : 'Napoli in pole - bisogna sistemare i dettagli' : NAPOLI - 'Abbiamo incontrato due o tre volte il ds Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole position, ma manca l'accordo perché il calciatore non vuole prendere una decisione subito. ...

Calciomercato - agente Jorginho : “non vuole lasciare il Napoli” : “Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro e’ d’accordo, si potra’ valutare l’offerta, ma Jorginho non cerca squadre perche’ non vuole andare via da Napoli. Abbiamo altri 2 anni di contratto, non cerchiamo nulla”. Cosi’ l’agente del centrocampista italo-brasiliano, Joao Santos, dai microfoni dell’emittente partenopea Radio Crc. Motivo ...

Agente di Jorginho aasicura che non lascerà Napoli : 'Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro è d'accordo, si potrà valutare l'offerta, ma Jorginho non cerca squadre perché non vuole andare via da ...

Napoli - l'agente di Jorginho : «Rinnovo? Ne parliamo a fine stagione» : Napoli - A Napoli , oltre che della lotta scudetto con la Juve, si inizia a parlare anche del futuro di Jorginho . Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2020, ma il suo agente non sembra ...

Raiola sarà il nuovo agente di Insigne : 'Scudetto al Napoli? Sarebbe bello' : NAPOLI - In una intervista a RaiSport , Mino Raiola , procuratore di numerosi calciatori di livello internazionale, si è lasciato scappare un commento che sul'ingresso di Lorenzo Insigne , attaccante ...

Napoli - Sepe può partire. L'agente : 'È al top in Italia. Vuole giocare : titolare qui o andrà via' : Mario Giuffredi , agente di Luigi Sepe , ha parlato dell'estremo difensore del Napoli a RMC Sport : 'Sepe ha grandissima qualità e non ha nulla da invidiare a nessun portiere italiano . La sua ambizione è quella di fare il titolare e questo ruolo lo può ricoprire a Napoli o altrove. Vuole ...

Napoli-Politano - l'agente spiega cosa è successo : Matteo Politano è stato vicino al Napoli, ma ora tutta la sua attenzione è rivolta al Sassuolo. Lo ha ammesso il suo agente Davide Lippi, che ne ha parlato in un'intervista a 'Tuttosport': "Il Napoli ...

L’agente Lippi racconta il caso-Politano : “il no al Napoli e l’inserimento della Juve” : Davide Lippi, agente tra gli altri del tanto discusso Politano, ha raccontato i concitati giorni di mercato invernale nei quali il suo telefono squillava continuamente. L’agente, parlando a Tuttosport, ha dichiarato: “Per Politano e per noi è stato un gennaio dalle emozioni forti”. L’interesse del Napoli, le voci da casa Juve e tanto altro, insomma, uno dei calciatori più chiacchierati della sessione invernale. Ecco quanto accaduto ...

“Napoli storico come l’Olanda anni ‘70” : Sarri show e polemiche - l’agente del tecnico sbotta! : “Segneremo un’epoca come l’Olanda degli anni 70?. Questa frase pronunciata da Maurizio Sarri ha scatenato diverse reazioni nel mondo del calcio, alcune anche molto polemiche. Di certo il Napoli sta proponendo delle novità, come fece quell’Olanda, come fece il Milan di Sarri, così come il Barcellona di Guardiola. C’è però chi non è d’accordo con questa disamina e sui social attacca il tecnico tacciandolo di superbia e ...

Napoli su Torreira e l’agente di Jorginho “prepara” l’addio : Il calciomercato è ancora molto lontano, ma in casa Napoli ci sono alcuni argomenti già caldissimi, uno dei quali potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Joao Santos, agente Jorginho, parlando a RMCSport Network, ha svelato le intenzioni del calciatore nel caso in cui dovesse arrivare un altro regista in casa partenopea: “Torreira al Napoli? Non so se la società voglia comprarlo, ma se così fosse credo che venderebbero Jorginho. A maggio ...

Napoli - l’agente di Jorginho ‘spaventa’ gli azzurri e la… Sampdoria : Il Napoli è in corsa per lo scudetto, la squadra di Sarri guida la classifica del campionato di Serie A. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed alla prossima stagione, l’agente di Jorginho apre ad una possibile cessione come dichiarato ai microfoni di Radio Crc: “Jorginho ormai è a Napoli da 4 anni e si sente napoletano a tutti gli effetti. Rinnovo? Se ne riparlerà a fine campionato, ma ha un contratto lungo e vuole rimanere qui. ...

Napoli - inchiesta rifiuti. Orfini : “Agente provocatore? Per me non è una buona idea” : “L’agente provocatore? Personalmente non credo sia uno strumento utile, penso sia molto pericoloso e discutibile. Lo ha detto anche Cantone, ci sono altri strumenti e bisognerebbe tenere alto sempre il confine su queste cose ma ovviamente ne discuteremo. Su De Luca c’è una inchiesta della magistratura, De Luca jr si è dimesso da assessore e ora vedremo gli sviluppi. Sul governatore, ogni volta che si parla di lui c’è ...