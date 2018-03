Napoli | il figlio di Hamsik a Sarri | ' Non farlo giocare | ha il mal di gola'

Napoli - vigilante ucciso - il figlio : 'I genitori di quei ragazzi sono complici' : 'Per me sono complici degli assassini, sia chi esprime solidarietà sui social con i minorenni arrestati sia i loro genitori che li hanno lasciati alle 3 di notte andare in giro aggredendo un uomo ...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Napoli - 85enne uccide figlio a sprangate : 15.40 Un uomo di 85 anni ha ucciso il figlio di 56 dopo un'accesa discussione. E'accaduto a Napoli. L'uomo è accusato di omicidio doloso. La vittima, 56 anni, aveva chiesto agli anziani genitori 2 mila euro per pagare un avvocato che lo assisteva, dopo una denuncia dello stesso padre. Ne è nata una discussione molto accesa: il figlio avrebbe minacciato di morte i genitori. A quel punto, il genitore ha afferrato una mazza di ferro e lo ha ...

Napoli - 85enne uccide il figlio con una spranga di ferro : A 85 anni ha preso una spranga di ferro ed ha aggredito il figlio di 56, uccidendolo. La tragedia è andata in scena durante la notte a San Pietro a Patierno, alla periferia di Napoli. Un fatto di sangue che ha sconvolto il popolare quartiere del capoluogo partenopeo e la cui dinamica deve ancora essere chiarita dagli inquirenti.Secondo le prime ricostruzioni l'anziano uomo, che risponderebbe al nome di Pasquale Liccardo, avrebbe aggredito ...

Napoli - uccide il figlio con una spranga di ferro - arrestato 80enne : Un 56enne napoletano è morto a causa dei gravissimi traumi al cranio, fracassato da un oggetto contundente dopo una lite in famiglia. L'uomo si trovava nella propria abitazione in via dei Calzolai, ...

Napoli - giornalista di Fanpage aggredita a comizio del Pd. Presenti Vincenzo De Luca e il figlio Roberto : La giornalista di Fanpage Gaia Bozza è stata aggredita da una donna durante un appuntamento elettorale del Partito democratico in un hotel del lungomare di Salerno. Un incontro al quale erano Presenti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il figlio Roberto, che nella stessa occasione ha annunciato le proprie dimissioni da assessore al Bilancio del Comune di Salerno a seguito delle polemiche nate dai video pubblicati ...

Napoli - “La nostra quota è del 15%” : il figlio di De Luca nell’inchiesta di Fanpage sugli appalti rifiuti : Fanpage.it ha pubblicato la seconda puntata dell’inchiesta Blody Money che mira a fare luce sugli appalti per lo smaltimento di rifiuti. Il video pubblicato sul sito di Fanpage.it, intitolato “Nel nome del figlio”, punta i riflettori sull’incontro con Roberto De Luca, figlio del Governatore della regione Campania e assessore a Salerno. Nel nuovo video Fanpage ha ripreso l’ex boss della camorra Nunzio Perrella con Roberto De ...

Napoli - rifiuti e corruzione : tra gli indagati anche il figlio del governatore della Campania : È il figlio del governatore della Campania. L’inchiesta della procura di Napoli ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali

Napoli - perquisito il figlio del governatore De Luca : “Nei filmati accorso sulle ecoballe” : Perquisizione in nottata a carico di Roberto De Luca, indagato per corruzione nell’ambito della stessa inchiesta che vede coinvolto l’ex broker dei rifiuti Nunzio Perrella. Al centro della perquisizione un video di Fanpage tra Perrella, un consulente del lavoro che avrebbe fatto da intermediario tra lo stesso Perrella e il commercialista De Luca jr. Nelle immagini acquisite, si fa riferimento a un accordo da chiudere sulle ecoballe, con Nunzio ...

Napoli - mazzette e rifiuti : tra gli indagati un candidato di Fdi e figlio di De Luca : Il coinvolgimento del rampollo del governatore campano sarebbe collegato a un video in cui un finto imprenditore in propone accordi illeciti in riferimento ad appalti per lo smaltimento delle ecoballe ...

SUSY PACI RITROVATA A Napoli/ Ultime notizie : il figlio - "la aspettiamo a braccia aperte" : SUSY PACI: la donna di 49 anni era scomparsa da casa dopo aver lasciato un biglietto. Si era temuto il peggio ma ieri si è presentata in commissariato spontaneamente.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:32:00 GMT)