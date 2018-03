Mutui | le banche stanno quasi azzerando gli spread Cosa cambia per i debitori?

Mutui : risarcimenti per gli utenti - le banche italiane interessate : Possibili risarcimenti per tutti coloro hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile. In base ad una sentenza della Commissione Europea del 3 dicembre 2013 numero AT 39914 si potrebbe averne diritto. La decisione della Commissione aveva condannato quattro delle più importanti banche della CE accusandole di aver illecitamente manipolato, a proprio favore, il tasso di interesse sui Mutui di milioni di cittadini nel periodo che va dal 2005 ...