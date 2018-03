Musei statali aperti per Pasqua e Pasquetta

Musei statali aperti a Pasqua e Pasquetta : Domenica 1 e lunedì 2 aprile in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo i principali Musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario che prevede, per la sola giornata di Pasqua, l’ingresso gratuito in occasione di #domenicalmuseo. E a Pasqua prende il via la campagna social dei Musei italiani per il mese di aprile dedicata ai fiori ...