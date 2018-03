Muore l’uomo pestato davanti a un bar di Mentana

Addio a Francisco - Muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo : Addio a Francisco, muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo Francisco Nunez Olivera è morto nella sua casa in Extremadura, in Spagna, dove era nato e dove viveva con la famiglia. Lo scorso dicembre aveva compiuto il suo 113esimo compleanno.Continua a leggere Francisco Nunez Olivera è morto nella sua casa in Extremadura, in […] L'articolo Addio a Francisco, muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo sembra essere il primo su NewsGo.