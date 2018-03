Mr Robot | la terza stagione su Infinity dal 30 marzo

tvzap.kataweb

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ci sono serie rivoluzionarie e serie che giocano a far la rivoluzione. Mr., sin dal pilot, ha mostrato di far decisamente parte della prima schiera. Un linguaggio innovativo, la complessità come cifra stilistica e il rifiuto categorico di ogni semplificazione hanno reso questa opera uno dei titoli più incisivi e allo stesso tempo urticanti degli ultimi anni. Laconferma ancora una volta tutte le qualità della produzione firmata da Sam Esmail. In questo arco di puntate cresce la tensione, si prolunga lo sguardo dei personaggi, aumenta la qualità della messa in scena. Tutto diventa più grande in una serie che non sa cosa significhi il compromesso. La– sudal venerdì 30– ha Elliott al centro degli eventi. Oramai consapevole del suo bipolarismo, l’hacker prova a rimettere al proprio posto ciò che egli stesso ha distrutto. Un percorso non ...