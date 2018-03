Motorola Moto G6 | nuovi dettagli su schermo | fotocamera e software

Diamo ancora uno sguardo a Motorola Moto G6 con tanti nuovi render : Motorola Moto G6 continua a essere al centro di numerosi rumor, che oggi ci consentono di avere una conferma sul suo aspetto grazie a una nuova serie di render. L'articolo Diamo ancora uno sguardo a Motorola Moto G6 con tanti nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 Play : ecco immagini e presunte feature : Motorola Moto Z3 Play è il protagonista di tre immagini leaked che ci mostrano alcuni interessanti dettagli, a partire da una doppia fotocamera posteriore

Motorola lancia una nuova Moto Mod e aggiorna Moto Display : Motorola lancia in Brasile un nuova Moto Mod denominata Moto Power Pack & TV Digital che tuttavia difficilmente vedremo nel nostro Paese in futuro. Per tutti gli altri è disponibile tuttavia un aggiornamento a Moto Display, nota app che vanta ora varie novità molto interessanti relative alla fruizione degli avvisi relativi alle notifiche.

Un addio e un benvenuto segnano HTC e Motorola : La settimana di due tra le realtà più importanti del panorama Android, HTC e Motorola, è partita con dei cambiamenti alle strutture aziendali. Ecco chi e cosa

Motorola Moto G6 ecco l'immagine ufficiale svelata da TENAA : Svelato grazie al database fotografico dell'agenzia di certificazione cinese TENAA il prossimo Motorola Moto G6, lo smartphone android di fascia media dell'azienda americana-cinese.Motorola nel 2018 non ha ancora ufficializzato nessun nuovo prodotto per il mercato degli smartphone android, ma molto presto arriveranno nuovi dispositivi.Sulla carta l'azienda americana-cinese (di proprietà di Lenovo) dovrebbe annunciare i nuovo ...

Motorola Moto G6 vive - eccolo nella certificazione del TENAA : Motorola Moto G6 doveva essere presentato al MWC 2018, ma ancora non è stato annunciato: nell'attesa eccolo spuntare presso l'ente di certificazione cinese TENAA in tutte le angolazioni. Quanto ci farà ancora aspettare Lenovo?

Motorola Moto E5 Plus si mostra in foto reali : display 18 : 9 ma niente doppia fotocamera : Motorola Moto E5 Plus si mostra in due foto reali: confermate le principali caratteristiche, tra cui un display 18:9 ma niente doppia fotocamera con un unico sensore abbinato ad un sistema per l'autofocus.

Motorola Moto G6 - G6 Plus - G6 Play - E5 ed E5 Play certificati in Asia : Dall'Asia arriva la conferma che Lenovo si appresta ad aggiornare la sua gamma di smartphone di fascia media con i Motorola Moto G6, G6 Plus, G6 Play, E5

Motorola Moto G 2014 riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 non ufficiale : Android 8.1 Oreo arriva anche su Motorola Moto G 2014, sebbene in via non ufficiale, grazie alla prima release di LineageOS 15.1: link per il download e maggiori informazioni.

Lenovo avrebbe cancellato Motorola Moto X5 mentre prepara una Moto Mods VR : Lenovo avrebbe deciso di abbandonare i progetti relativi al lancio di Motorola Moto X5, smartphone al centro di qualche indiscrezione nei mesi scorsi

La serie Motorola Moto Z potrebbe essere cancellata da Lenovo : Da Chicago arrivano voci di importanti licenziamenti all'interno di Motorola Mobility e a rischio sarebbero alcuni importanti smartphone del produttore

Il Motorola Moto G6 Play si mostra in alcune immagini dal vivo : Il Motorola Moto G6 Play ha ottenuto la certificazione dell'NCC ed alcune sue foto sono finite in Rete, confermandoci così quello che sarà il suo design

Motorola Moto E5 - E5 Play e E5 Plus - il riepilogo delle possibili specifiche tecniche : Approfittiamo degli ultimi dettagli trapelati in queste ore per fare un riepilogo su ciò che sappiamo (e pensiamo di sapere) sui nuovi Motorola Moto E5, Moto E5 Play e Moto E5 Plus, che dovrebbero costituire la nuova gamma entry-level del marchio di Lenovo.

Google sta per rispolverare i Glass - Motorola invece pensa a Razr e registra nuovi brand : Dopo Nokia, anche Motorola potrebbe rispolverare qualche brand del passato e ravvivare l'operazione nostalgia e nel frattempo registra alcuni marchi per nuovi smartphone. Anche Google si prepara a rispolverare i Google Glass ,affermando che i tempi potrebbero essere ormai maturi.