MotoGP Argentina 2018 | orari tv | diretta gara in chiaro su TV8?

(Di venerdì 30 marzo 2018) Nel weekend non ci saranno corse di Moto GP o Formula 1, ma ci si potrà accontentare di uno dei classici appuntamenti ciclistici di questo periodo, ovvero il Giro delle Fiandre. Gli appassionati di motori dovranno attendere il fine settimana seguente per assistere alle gare. Il Motomondiale farà tappa in, sul tracciato di Termas de Río Hondo, dal 6 all’8 aprile. Cosa accadrà in questo secondo appuntamento della stagione? Dopo il buon inizio in Qatar, dove si è imposto Andrea Dovizioso, davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi, i tifosi italiani sognano ancora un successo tricolore in terra. L’anno scorso vinse Maverick Viñales, che precedette Valentino Rossi e Cal Crutchlow all’arrivo. Il pilota di Tavullia, che ha recentemente rinnovato con la Yamaha fino al 2020, ha iniziato la stagione meglio del suo compagno di team, dimostrando di non essere ancora pronto ...