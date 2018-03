Mosca risponde alle espulsioni | convocato ambasciatore italiano

ilgiornale

(Di venerdì 30 marzo 2018) Quella del Cremlino è stata solo una risposta all'attacco congiunto di Stati Uniti e Europa. Come in una partita di scacchi. "Non abbiamo avviato alcuna guerra diplomatica", mettono in chiaro i russi all'indomani dell'espulsione di centocinquanta diplomatici occidentali (sessanta dei quali americani). Quella di, infatti, altro non è che la risposta alla decisione di Washington e di altri Paesi di allontanare i diplomatici russi per il caso Skripal, l'ex spia russa avvelenata a Londra con il gas nervino. E, proprio come in una partita a scacchi, oggi il ministero degli Esteri russo hagli ambasciatori di Germania, Francia, Regno Unito e Italia per tenere alta la pressione.Sono sessanta i diplomatici americani che dovranno lasciare entro il 5 aprile la Federazione russa, 58 dell'ambasciata americana ae due del consolato di Ekaterinburg. A questi si aggiungeranno ...