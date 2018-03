La Russia accusa l'intelligence Usa di cercare di entrare in contatto con i diplomatici russi espulsi da Washington per reclutarli. "Osserviamo un drammatico aumento nelle azioni provocatorie degli Stati Uniti - dice il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov -. Dopo l'espulsione immotivata di 60 diplomatici russi, i servizi Usa stanno facendo di tutto per agganciarli".(Di venerdì 30 marzo 2018)

