Mosca espelle due diplomatici italiani Reazione simmetrica espulsione altrettanti russi

Ex spia - Mosca espelle funzionari Italia : 14.47 Il governo russo ha espulso anche due diplomatici Italiani. Lo rende noto la Farnesina. Questa mattina era stato convocato al ministero degli Esteri russo 'l'incaricato d'affari' dell'Ambasciata Italiana presso la Federazione Russa: a lui è stata consegnata una nota verbale con la quale Mosca formalizza la decisione di espellere i due funzionari dell'Ambasciata Italiana. I funzionari espulsi hanno una settimana di tempo per lasciare il ...

Tensione tra Usa e Russia : Mosca espelle 60 diplomatici americani : La Russia ha annunciato un'espulsione di massa di diplomatici Statunitensi, oltre alla chiusura del consolato a San Pietroburgo, come rappresaglia alle mosse coordinate da parte dei paesi occidentali per isolare Mosca dopo l'...

Mosca espelle 150 funzionari - 60 sono americani. Trump : «Non faccia la vittima» : Il ministro degli Esteri russo ha annunciato che Mosca espellerà diplomatici stranieri esattamente nel numero di quelli russi cacciati dai diversi Paesi per il caso Skripal

Caso Skripal - ex spia russa/ Mosca espelle 60 diplomatici Usa - pronta la ritorsione di Putin : Mosca espelle 60 diplomatici Usa: la contromisura della Russia sul Caso Skripal non si fa attendere. Le intenzioni esposte dal ministro russo Lavrov. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Occhio per occhio. Mosca chiude il consolato americano a San Pietroburgo ed espelle 150 diplomatici tra Usa - Europa e Canada : La Russia ha deciso di chiudere il consolato Usa a San Pietroburgo in risposta alla misura americana di chiudere il consolato russo a Seattle per il caso Skripal. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che saranno espulsi lo stesso numero di diplomatici americani e occidentali dei russi allontanati. In tutto, dunque, le espulsioni saranno più di 150, la somma degli allontanamenti decisi da Usa, ...

Anche l'Australia espelle dei diplomatici russi - dopo Ue e Usa. Mosca : daremo risposta adeguata : Circa 100 diplomatici russi sono stati espulsi tra Usa ed Ue in seguito all'avvelenamento nel Regno Unito dell'ex spia Skripal e della figlia. Trump ne ha cacciati 60; l'Italia due. E Anche l'Australia. Mosca avverte che risponderà con "misure speculari di rappresaglia". Il governo britannico esulta: "La russia non può violare impunemente le norme internazionali"

Usa pronti espellere diplomatici Mosca : 18.40 Se l'Europa farà lo stesso anche Trump lunedì annuncerà la volontà di espellere decine di diplomatici russi dagli Usa. La misura viene presa in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia, a Salisbury, in Inghilterra. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier,secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva. Il presidente americano, d'accordo con i suoi consiglieri, vuole ...

Tensione alle stelle tra Russia e Regno Unito : Mosca espelle 23 diplomatici di Londra : La Russia ha annunciato oggi l’espulsione di 23 diplomatici britannici e lo stop alle attività del British Council. L’ha annunciato oggi il ministero degli Esteri di Mosca. Il provvedimento - come riferisce...

Caso Skripal - Mosca espelle 23 diplomatici Uk e chiude il British Council : “Irregolare” : Mosca ha dichiarato ‘persone non grate’ 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall’agenzia Itar-Tass. Mosca si riserva inoltre altre misure restrittive nel Caso di ulteriori passi “ostili” da ...

