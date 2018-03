Mosca convoca l’ambasciatore italiano : Mosca, 30 mar. (AdnKronos) – convocati dal ministero degli Esteri russo gli ambasciatori di diversi Paesi europei. I diplomatici di Germania, Francia, Polonia e Italia sono arrivati al Mid, ha reso noto l’agenzia Tass, dove hanno trovato l’ambasciatore britannico Laurie Bristow. Mosca vuole affrontare il tema delle misure di risposta all’espulsione dei diplomatici annunciata lunedì nelle capitali di numerosi Stati ...

Mosca risponde alle espulsioni : convocato ambasciatore italiano : Quella del Cremlino è stata solo una risposta all'attacco congiunto di Stati Uniti e Europa. Come in una partita di scacchi. "Non abbiamo avviato alcuna guerra diplomatica", mettono in chiaro i russi all'indomani dell'espulsione di centocinquanta diplomatici occidentali (sessanta dei quali americani). Quella di Mosca, infatti, altro non è che la risposta alla decisione di Washington e di altri Paesi di allontanare i diplomatici russi per il caso ...

Snowboard cross - i convocati per la tappa di Mosca : Moioli verso il trofeo : Nel weekend del 10-11 marzo si disputerà la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Michela Moioli è in testa alla classifica generale con 6810 punti e può piazzare l'allungo definitivo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Appuntamento sulle nevi ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Mosca. Michela Moioli per vincere il trofeo! : Nel weekend del 10-11 marzo si disputerà la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Michela Moioli è in testa alla classifica generale con 6810 punti e può piazzare l’allungo definitivo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Appuntamento sulle nevi di Mosca (Russia): sabato andrà in scena una gara individuale, domenica spazio alla prova sprint a squadre. L’Italia punterà anche su Omar Visintin e compagni ...