Morte Mondonico | un minuto di silenzio prima delle partite di Serie A

Morte Mondonico : l’Albinoleffe è in lutto : Per la Morte di Emiliano Mondonico è in lutto anche l’Albinoleffe, la squadra che l’allenatore fu costretto a lasciare nel 2011 quando, colpito da un tumore all’addome, iniziò la sua lotta contro la malattia che definiva la ‘Bestia’. “Ciao Mondo”, è il messaggio pubblicato su Twitter dal club bergamasco, guidato per due stagioni in Serie B da Mondonico, su una foto dell’allenatore con un fiocco ...

Morte Mondonico - l'omaggio degli sportivi alla camera ardente nella sua Rivolta d'Adda : Un fiume di persone a salutare "Mondo" nella sua Rivolta d'Adda, tra compaesani e non, che hanno appeso striscioni e poster in memoria dell'allenatore. Il ricordo degli allenatori in conferenza ...

Morte Mondonico - il messaggio di Riganò è commovente : Morte Mondonico – Altro lutto nel mondo del calcio, è morto l’allenatore Mondonico. Tanti i messaggi sui social ma uno è stato veramente commovente, quello dell’ex attaccante Riganò: “Ciao Mister, eccomi qua. Sono triste, ma pensando ai bei momenti passati insieme ritorna un leggero sorriso, con i ricordi che scorrono velocemente: quando entravi il martedì con la giacca della tuta legata al girovita e cominciavi a contare ...

Morte Mondonico - il retroscena : “quel gesto della sedia…” : Morte Mondonico – Roberto Cravero, ex calciatore del Torino, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus per ricordare il suo ex allenatore Emiliano Mondonico, scomparso nelle scorse ore. “Quello di stamattina è stato un risveglio doloroso, anche se noi che lo conoscevamo bene eravamo abbastanza preparati –ha affermato Cravero-. Chi aveva sempre mantenuto i contatti con lui sapeva che stava ...

Morte Mondonico - Mancini : “sei stato un grande” : “Ciao Mondo, sei stato un grande”. Roberto Mancini, su Twitter, ricorda con poche ma significative parole Emiliano Mondonico, scomparso oggi a 71 anni. Un cordoglio trasversalmente espresso da tanti uomini di sport. Mauro Berruto, ex ct dell’Italvolley maschile e grande tifoso del Torino, posta la celebre foto di Amsterdam, quando Mondonico alzò una sedia al cielo per protestare contro un rigore negato a Cravero nella finale di ...

