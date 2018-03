Morte Astori | il racconto da brividi di Walter Zenga prima di Fiorentina-Crotone

Bologna - Mirante da brividi : “ecco cosa è successo dopo la Morte di Astori” : La morte di Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il portiere del Bologna Mirante, ecco le dichiarazioni da brividi da parte del portiere nell’intervista concessa a Il Messaggero: “c’è stato uno smarrimento nello spogliatoi. Un senso di impotenza, di vuoto, che ci ha coinvolti in prima persona. Io ho conosciuto Davide in Nazionale. Questa tragedia ci ha toccato perché è stato un episodio che lo ha coinvolto ...

Morte Davide Astori - il primo compleanno di Francesca Fioretti senza di lui. La showgirl ha appena compiuto 33 anni in un silenzio così doloroso da togliere il fiato : La Morte di Davide Astori, il calciatore capitano della Fiorentina morto per un arresto cardio-circolatorio nella sua camera di albergo di Udine, città dove la sua squadra, di lì a poco, si sarebbe incontrata con l’Udinese, ha sconvolto tutti. Astori era giovanissimo. Ed era sano. Si sottoponeva costantemente a controlli medici e non sembra possibile sia potuto accadere realmente. Aveva solo 31 anni. E una vita davanti. Una vita che avrebbe ...

Morte Astori - Pioli con le lacrime agli occhi : “vi racconto cosa è successo quella mattina” : Morte Astori – Impossibile accettare la Morte del difensore Davide Astori, soprattutto per uno come Stefano Pioli, legatissimo al capitano. L’intervista dell’allenatore ha commosso tutti, ecco le parole a ‘Il Corriere Fiorentino’ ed il racconto di quei momenti tragici: “in ritiro mi sveglio sempre presto e massimo alle 7.30 faccio colazione. Ricordo che mi aveva appena telefonato mia figlia Carlotta. Poi mi ...

Morte Davide Astori - il racconto da brividi di Milenkovic : Morte Davide Astori, il racconto di Milenkovic è da brividi. Astori rappresentava un punto di riferimento per il giovane calciatore serbo, ecco il commovente racconto: “la Morte di Astori è una tragedia che ci ha colpito tutti – ha spiegato Milenkovic alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Eravamo emotivamente distrutti, soprattutto per cosa rappresentava Davide per la Fiorentina. Era un grande uomo e un grande campione. ...

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica Morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Astori - la decisione di Francesca Fioretti dopo la Morte del calciatore : Sono passate 3 settimane dalla morte di Davide Astori , difensore e capitano della Fiorentina morto in ritiro a Udine per un problema al cuore . Davide ha lasciato un grande vuoto nel calcio, a ...

Cosa sappiamo finora sulla Morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 14,00 del 5 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

La Morte di Davide Astori e le 5 fasi del lutto Video : Una giornata di lacrime e tristezza per i tifosi della #Fiorentina nonostante la vittoria in casa contro il Benevento per 1-0, una partita interamente dedicata al capitano appena scomparso Davide #Astori venuto a meno durante la notte del 4 marzo per un attacco cardiaco. Durante il 13’ minuto l’intero stadio si è fermato, palla in fallo laterale tutti in piedi per commemorare un uomo, un calciatore ed un padre; al 13esimo minuto com’era il ...

La Morte di Davide Astori e le 5 fasi del lutto : Una giornata di lacrime e tristezza per i tifosi della Fiorentina nonostante la vittoria in casa contro il Benevento per 1-0, una partita interamente dedicata al capitano appena scomparso Davide Astori venuto a meno durante la notte del 4 marzo per un attacco cardiaco. Durante il 13’ minuto l’intero stadio si è fermato, palla in fallo laterale tutti in piedi per commemorare un uomo, un calciatore ed un padre; al 13esimo minuto com’era il numero ...

Morte Davide Astori - la commovente decisione della Fiorentina : Morte Davide Astori – “Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere lasciati ai cancelli di tribuna dello Stadio Franchi. Tutto il materiale sarà custodito nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il nostro Capitano ed insieme alla famiglia decideremo come meglio conservare queste dimostrazioni ...

Morte Astori - brividi con Jovanotti e Saponara : il gesto che ha commosso tutti [FOTO] : Morte Astori – A distanza di qualche giorno tutti sconvolti per la Morte del difensore Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Il più triste sicuramente Riccardo Saponara, grande amico di Davide, il calciatore ha incontrato il cantante Jovanotti. “Si cerca qualcosa che faccia spuntare due ali di rondini dietro la schiena” scrive Saponara e Jovanotti ...

