Mohammed Obbadi torna sul ring | sfida Torres per il titolo UE dei pesi mosca Grande

oasport

: Il 12 maggio a Firenze Mohammed 'Maravilla' #Obbadi vs Torres per il Titolo UE dei Mosca #ProBoxing @boxeloreni1986… - FedPugilistica : Il 12 maggio a Firenze Mohammed 'Maravilla' #Obbadi vs Torres per il Titolo UE dei Mosca #ProBoxing @boxeloreni1986… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) L’italianoe lo spagnolo Aramissi sfideranno sabato 12 maggio nel match valido per ildell’Unione Europea dei(attualmente vacante). L’incontro si disputerà a Firenze come ha comunicato la Federazione Italiana pugilato. Il 25enne di origini marocchine, che a ottobre era stato sconfitto dal nicaraguense Cristofer Rosales nel match valido per ilinternazionale WBC dei, avrà così la ghiotta opportunità dire a indossare la cintura che aveva già conquistato nel novembre 2016 battendo il rumeno Silvio Olteanu. (foto pagina Facebook) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter