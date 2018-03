Ministero Difesa | 23 aerei stranieri si sono avvicinati ai confini della Russia

Ministero della difesa cinese accusa gli USA di interferire nella politica di Pechino - : "Negli Stati Uniti il 16 marzo è stata firmata la "Legge sui viaggi a Taiwan" alla quale le forze armate cinesi si oppongono con forza", ha detto Wu Qian. Ha sottolineato che "Taiwan è parte della ...

Nuove accuse dal Ministero della Difesa russo contro gli USA in Siria - : "Un aspetto importante del lavoro delle autorità Siriane è il ritorno della popolazione nelle regioni orientali della provincia di Deir ez-Zor, sotto il controllo delle forze filo-americane delle ...

"Ho le prove che il Ministero della Difesa ha coperto per anni omicidi plurimi e disastri ambientali" : In una conferenza stampa che si tenne il 31 agosto 1995 nel quartier generale della Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord , Nato, a Napoli, Leighton Warren Smith Jr, ammiraglio della ...

Foto di gruppo per ministri italiani e francesi al termine del bilaterale al Ministero della Difesa : Agenzia Vista, Roma, 01 febbraio 2018 Foto di gruppo per ministri italiani e francesi al termine del bilaterale al ministero della Difesa I ministri dell'Economia e della Difesa di Italia e Francia si sono incontrati, al ministero della Difesa, per discutere di un accordo per la cantieristica navale civile e militare, oltre a sciogliere il nodo ...

Caso Strava - il Ministero della Difesa : "Non esiste alcuna base militare italiana segreta all'estero" : Il secondo problema: l'identità degli atleti 'La nostra app per cellulare e il nostro sito web migliorano l'esperienza sportiva e mettono in contatto milioni di atleti di tutto il mondo. Siamo il ...

Caso Strava - il Ministero della Difesa : Non esiste alcuna base militare italiana segreta all'estero : “Tieni traccia dei giri e delle corse tramite un dispositivo iPhone, Android o GPS, analizza le tue prestazioni e confrontati con gli amici. Strava trasforma ogni iPhone e Android in un sofisticato computer per la corsa e il ciclismo. Avvia Strava prima di un'attività e potrai monitorare le tue statistiche di prestazione preferite per poi immergerti nei tuoi dati”. E' quanto si legge nell’home page del ...

Il mistero del rapimento di Davide Cervia : Ministero della Difesa condannato a risarcire un euro alla famiglia : Il tribunale civile di Roma ha condannato il ministero della Difesa a risarcire i familiari di Davide Cervia, l'esperto di guerra elettronica rapito a Velletri, vicino alla capitale, nel settembre ...

Siria - Ministero Difesa russo : forniture armi USA all'origine dell'operazione turca - : "I principali fattori che hanno contribuito allo sviluppo della situazione di crisi nel nord-ovest della Siria, dove la Turchia ha lanciato un'operazione contro i curdi, sono le provocazioni ...

Ministero della Difesa e Fondazione Operation Smile : ... che realizzano gratuitamente missioni umanitarie in oltre 60 Paesi del mondo, per correggere con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva gravi malformazioni cranio maxillo facciali. La ...