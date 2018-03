Mini Challenge | la sfida dei piccoli grandi bolidi riparte da Imola – FOTO

Basket femMinile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Basket - A1 femMinile 2018 : nel weekend l’ultimo turno del Round of Challenges : La stagione regolare del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018 sta orma volgendo al termine. Tra sabato e domenica, infatti, si disputeranno le cinque partite valide per il quarto turno del Round of Challenges, ultimo antipasto prima dei playoff. La prima e la seconda posizione di classifica, ormai, sono più che designate. Il Famila Wuber Schio chiuderà al primo posto a prescindere dal risultato della sfida di domenica sera contro ...

Tennistavolo - Challenge Open di Polonia 2018 : doMinio della Corea del Sud - che si aggiudica tutti i tabelloni senior : Si è concluso ieri il Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, con il dominio della Corea del Sud, che ha conquistato tutti i tabelloni senior. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali e le prestazioni degli azzurri. Nel singolare maschile si è aggiudicato il derby sudCoreano Lim Jonghoon, che ha superato Jang Woojin per 4-3 (3-11, 11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-6). Niagol Stoyanov, dopo aver superato le qualificazioni, ha perso al ...

Basket femMinile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante : La Serie A1 di Basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend. Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una ...

Basket femMinile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. Schio e venezia senza fatica - sorride Broni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...