Milano : spaccia droga a domicilio con la Vespa - arrestato : Milano , 30 mar. (AdnKronos) – spaccia va cocaina che consegnava a domicilio , ma polizia lo ha scoperto e arrestato . E’ accaduto a Milano lo scorso martedì. L’uomo, un 44enne italiano è stato arrestato .Gli agenti della squadra mobile lo hanno notato durante un servizio di contrasto allo spaccio. L’uomo, senza precedenti specifici, si trovava in via Lamarmora a bordo della sua Vespa . Dopo aver ceduto due dosi di cocaina a ...

Milano - spacciano droga in casa ispirata a "Scarface" : 5 arresti : Milano , askanews, - Cinque persone arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio: è il bilancio dell'operazione "Scarface" della polizia di Milano . Secondo quanto emerso dalle indagini ...

Milano : truffavano gli anziani spacciandosi per carabinieri o avvocati : Arrestate 5 persone originarie del napoletano, ritenute responsabili di 27 episodi in pochi mesi. Li incastrano video e intercettazioni

Milano : polizia arresta spacciatore e sequestra 6 chili droga : Milano, 12 feb. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha arrestato sabato scorso un cittadino marocchino di 30 anni per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di un’attività di osservazione e appostamento in viale Certosa, sabato mattina i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno bloccato il pusher all’uscita del suo appartamento e hanno eseguito prima una perquisizione ...