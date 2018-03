Milano | sequestrata una tonnellata di cibo avariato in un negozio di via Padova

Milano : sequestrata tonnellata cibo avariato in alimentare via Padova : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Oltre una tonnellata di cibo in cattivo stato di conservazione è stata posta sotto sequestro dall’Annonaria della polizia locale di Milano in un esercizio commerciale in via Padova gestito da un cittadino cinese, poi denunciato.Durante un controllo, gli agenti hanno trovato grandi quantità di alimenti (carne, pesce e verdura) accatastati in modo disordinato e in cattivo stato di conservazione in un ...

Milano : sequestrata discarica abusiva a Pogliano Milanese : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - I carabinieri forestali di Milano hanno sequestrato tre siti di gestione dei rifiuti nel comune di Pogliano Milanese. Le perquisizioni, disposte dalla procura, a seguito degli accertamenti effettuati dal Nipaf, hanno fatto emergere "una grave realtà di illecita gestione

Milano : sequestrata auto rubata con 5 chili di ecstasy - un arresto : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha sequestrato cinque chili di ecstasy nascosti all'interno di un'auto rubata, una Lancia modello Voyager, ritrovata in zona stazione Centrale a Milano, parcheggiata in via Settembrini all'angolo con via Boscovich. L'auto, il cui furto è stato denun

Milano - treno deragliato : operai sorpresi a lavorare in area sequestrata vicino al 'punto zero' : Quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal 'punto zero' della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : operai sorpresi al lavoro nell’area sequestrata : Emergono nuovi particolari nell’inchiesta in merito al treno deragliato a Pioltello. Oggi quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal “punto zero” della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso è deragliato il treno 10452, provocando 3 morti e 46 feriti. I quattro operai si trovavano all’interno dell’area posta sotto ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : sequestrata la ‘scatola nera’ : E’ stata sequestrata la ‘scatola nera’ del treno che è deragliato stamani nel Milanese. Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sono stati sequestrati anche i vagoni, l’intera area in cui è avvenuto il deragliamento, oltre a tutti i documenti che riguardano la manutenzione e i lavori su quel tratto di binari. Nell’inchiesta sarà decisiva una super consulenza affidata dai pm a due esperti ...

Incidente Milano - dissequestrata fabbrica : Milano, 23 GEN - E' stata dissequestrata, tranne che nella parte del forno e della vasca dove si è verificata una fuoriuscita di gas, ed è tornata operativa stamani la fabbrica 'Lamina' dove lo scorso ...

Sequestrata a Milano lince selvatica - Grum ora tenuta in gabbia : Milano, (askanews) - I carabinieri di Milano hanno sequestrato un caracal, una lince selvatica che era stata notata in centro città a novembre scorso mentre la proprietaria la portava al guinzaglio.In ...

Milano - tre operai morti intossicati dal gas alla Lamina Spa : ditta sequestrata - si indaga per omicidio colposo plurimo La ricostruzione : La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto martedì pomeriggio alla Lamina Spa, in via Rho 9, la ditta di Laminati nel quale sono morti tre operai ...