Milano | sequestrata tonnellata cibo avariato in alimentare via Padova

(Di venerdì 30 marzo 2018), 30 mar. (AdnKronos) – Oltre unadiin cattivo stato di conservazione è stata posta sotto sequestro dall’Annonaria della polizia locale diin un esercizio commerciale in viagestito da un cittadino cinese, poi denunciato.Durante un controllo, gli agenti hanno trovato grandi quantità di alimenti (carne, pesce e verdura) accatastati in modo disordinato e in cattivo stato di conservazione in un locale interrato adibito a deposito, all’interno di una cella frigorifera a temperatura negativa. In realtà, gli alimenti erano scongelati, riposti in scatole di cartone intrise di liquidi e sangue animale. Altri addirittura erano appoggiati sul pavimento privi di involucri protettivi.Il proprietario, oltre alla denuncia, si è visto comminare una sanzione di duemila euro per aver omesso la corretta manutenzione degli impianti e per carenze ...