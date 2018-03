Milano e Napoli | allarme bomba in stazione metro Ultime notizie | Sesto Fs e Colli Aminei

Acquazzoni da Milano a Napoli : Pioggia e temporali sul venerdi santo. Venti di Libeccio e Scirocco accompagneranno un'intensa perturbazione atlantica che seminerà Acquazzoni, nevicate e locali grandinate su gran parte del Nord e ...

Acquazzoni da Milano a Napoli : AdnKronos, - Pioggia e temporali sul venerdi santo. Venti di Libeccio e Scirocco accompagneranno un'intensa perturbazione atlantica che seminerà Acquazzoni, nevicate e locali grandinate su gran parte ...

L'oncologo di Napoli che si opera a Milano : "Non è sfiducia ma l'attesa è troppo lunga" : Io, Antonio Marfella, tossicologo, oncologo, dirigente medico e presidente dei medici per l'Ambiente, vi spiego perché sono in lista di attesa allo Ieo di Milano per farmi operare di cancro alla ...

Maluma in Italia nel 2018 per 3 concerti tra Roma - Napoli e Milano : biglietti in prevendita su Ticketone : Maluma in Italia nel 2018 per tre nuovi attesissimi concerti! La popstar latina fa ritorno nel nostro Paese per nuovi eventi dal vivo, dopo i live tenuti lo scorso autunno! Maluma si esibirà ad ottobre in Italia, precisamente tra Napoli (11 ottobre), Roma (12 ottobre) e Milano (13 ottobre). Il cantante colombiano torna in Italia per "saldare un debito" con i fan: lo scorso 8 ottobre era in programma un concerto di Maluma a Roma, all'Atlantico ...

Giornata Mondiale della Poesia : da Milano a Napoli - i versi dei grandi poeti dialettali : Oggi si festeggia in tutto il mondo la Giornata della Poesia, nata con lo scopo di conservare la memoria e difendere le minoranze culturali: ecco perché è importante rileggere la grande Poesia dialettale che, da Milano a Napoli, ha reso grande la nostra tradizione letteraria.Continua a leggere

'Milano chiama - Napoli risponde' : parola di Luigi Necco - tra Maradona e l'arte di Totò : Per Necco, d'altronde, non c'era differenza tra sport, arte o cronaca nera: "per me è tutto cronaca" sosteneva. Celebre la sua inchiesta sul Totonero, un modo di fare giornalismo da cui in futuro ...

[La storia] L'oncologo dell'ospedale di Napoli che per il suo cancro corre a Milano. "Al Sud poca esperienza - troppi rischi" : E' un medico. Un oncologo, per la precisione. Lavora in uno degli ospedali più importanti di Napoli, e di tutto il Sud, specializzato proprio nella cura dei tumori. Ma ora che il cancro ha colpito lui ...

Napoli - Milik a Milano sognando il Mondiale : Non c'è Vlad Chiriches tra i convocati di Maurizio Sarri in vista del match di domani sera a San Siro contro l'Inter. Dunque, il centrale rumeno non ha recuperato dal problema muscolare che lo ...

Carlo Cracco - prezzo esagerato per la Magherita a Milano/ "Non è pizza" : gli esperti di Napoli insorgono : Carlo Cracco presenta la pizza nel suo ristorante in Galleria a Milano, una versione rivistata e dal costo esoso e subito esplode la polemica sul web: ecco perché!(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:36:00 GMT)

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

8 marzo : da Milano a Roma a Napoli in corteo : Alcune centinaia i partecipanti al corteo promosso dagli studenti e dal movimento 'Non una di meno' per le vie di Milano in occasione dell' 8 marzo . Durante il corteo, alcuni manifestanti hanno ...

Sciopero 8 marzo - a Roma e Napoli traffico in tilt. Milano - metro regolari e pochi disagi : Corse ridotte sulla metro A e B di Roma per lo Sciopero in corso in Atac. L'Usb, infatti, ha aderito all'appello di 'Non Una di Meno' proclamando lo Sciopero generale di 24 ore, anche...

Sciopero trasporti 8 marzo - pure per treni e aerei : fasce di garanzia Roma - Milano - Napoli e non solo : Sciopero trasporti il giorno 8 marzo che coinvolge pure treni e aerei e tutte le città italiane e non solo Roma, Milano e Napoli. Altro che Festa della donna e a dire la verità la mobilitazione prende vita proprio dalla speciale ricorrenza dedicata al gentil sesso, visto che l'Unione sindacale di base (Usb) risponde proprio così all’appello di dell'iniziativa "Non una di meno" ricordando che in più di 70 paesi di tutto il mondo proprio le ...

Neopatentati - a Milano l'assicurazione auto costa 746 euro e a Napoli vola a 1.924 : Un neopatentato di Napoli paga l'assicurazione per l'auto il 150 per cento in più di un pari-grado milanese. E' quanto emerge da un'indagine di Facile.it, secondo la quale in media gli italiani ...