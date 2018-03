Milan | per Sisal la Champions nel 2021 più probabile della retrocessione in B

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano attende Reggio Emilia. Venezia-Avellino super posticipo! : Sarà un sabato di grande Basket. Tutta la Serie A, a parte Venezia ed Avellino, scendono in campo domani, anticipando di un giorno rispetto al solito calendario per la Pasqua. Si comincia, dunque, alle 17.00 con il match tra la Fiat Torino e la The Flexx Pistoia. I piemontesi devono riscattare il ko dello scorso turno e cercano punti fondamentali nella lotta playoff, mentre i toscani sono reduci dalla splendida vittoria contro Venezia, che ha ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiusa per le feste di Pasqua (30 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resterà chiusa per il Venerdì Santo, come anche le altre piazze principali mondiali. Si riparte martedì, dopo il lunedì dell'Angelo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 03:19:00 GMT)

Milano. Musei e mostre : le aperture di Pasqua e pasquetta : Musei civici e mostre aperte per le vacanze di Pasqua, per consentire ai milanesi rimasti in città e ai moltissimi

A Milano tre nuovi campi da calcio per bambini : La bella stagione porta tre nuovi campi da calcio per i più piccoli. Si sono conclusi in questi giorni i

Juve - Allegri scalda i motori per le sfida a Milan e Real Madrid : Alla Juve le soste sono mal digerite visto che dopo le ultime due sono arrivate altrettante sconfitte contro Sampdoria e Lazio. Sabato contro il Milan i bianconeri non possono permettersi passi falsi -...

Milan - i conti non sono ancora in ordine : perché non ci sono ancora i 10 milioni di mister Li : sono arrivati. Anzi no. Contrordine, in Lussemburgo non c' è ancora nessuna traccia dei 10 milioni con i quali Yonghong Li è chiamato ad onorare la prima tranche del nuovo aumento di capitale. Quello ...

Coni candida Milano/Torino per le Olimpadi 2026. Zaia insiste per le Dolomiti. Si aspetta un Governo : L'Italia torna a sognare di ospitare una Olimpiade. Nel mirino i Giochi invernali del 2026. Il Coni ha infatti comunicato al Cio - in ottemperanza alla scadenza formale di fine mese indicata dal comitato presieduto da Thomas Bach - di voler proseguire il dialogo avviato nei mesi scorsi in una lettera che indica "la candidatura di Milano/Torino". Due città sulla carta, ma un'unica proposta, che potrebbe allargarsi anche ad altri territori, ...

Milan - inaugurata la prima Academy in Florida : iscrizioni aperte : Il progetto Milan Academy-Scuole Calcio nel mondo è ormai sempre più ampio e può ora contare sulla nuova sede di Orlando, in Florida L'articolo Milan, inaugurata la prima Academy in Florida: iscrizioni aperte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Barzagli : 'La sfida col Milan pesa - per Bonucci sarà speciale' : Ma Andrea Barzagli, che con lui e Chiellini ha formato una delle difese più forti di sempre, ne ha parlato così, intervistato da Sky Sport: "Per noi non cambierà molto, ma per Leo sarà una partita ...

Milan - la carica di Kessie per la Juve : 'Vinciamo 2-0 e segno io' : In vista della partita di sabato sera a Torino contro la Juventus, il centrocampista rossonero mostra infatti di non temere nessuno, neanche lo squadrone di Allegri, e ai microfoni di Sky Sport ...

Milano - Sala prosciolto da accusa di abuso per “piastra” Expo. Resta il processo per falso : Il gup di Milano Giovanna Campanile si è pronunciata oggi contro il rinvio a giudizio nel procedimento con al centro l’appalto della Piastra dei Servizi dell’Expo che vede tra gli otto imputati anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato di abuso d’ufficio in qualità di ex ad di Expo. prosciolto anche l’ex manager di Expo Angelo Paris per la medesima accusa “perché il fatto non sussiste Tutti gli altri 6 imputati ...

Non fu abuso d’ufficio - il sindaco di Milano prosciolto per gli alberi di Expo 2015 : Non dovrà essere processato per aver affidato all’azienda Mantovani, direttamente e senza gara, nella veste di ad e commissario straordinario di Expo 2015, una parte della fornitura degli alberi da piantumare sulla «Piastra» dell’Esposizione Universale

Suso : 'Contro la Juve al Milan serve la partita perfetta' : serve 'la partita perfetta' al Milan sabato in casa della Juventus secondo Suso, che ha ben chiara la priorità fra i due obiettivi del finale di stagione, la qualificazione alla Champions League e la ...

Il Coni lancia la candidatura di Milano-Torino per le Olimpiadi Invernali 2026 : Il Coni ha ufficializzato la candidatura italiana per ospitare i Giochi Olimpici Invernali nel 2026. L'articolo Il Coni lancia la candidatura di Milano-Torino per le Olimpiadi Invernali 2026 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.