Milan | Gattuso La gara contro la Juventus? Ho visto Bonucci concentrato

Milan - senti Lucescu : 'Calhanoglu istruito da Gattuso - con quel piede può fare quello che vuole' : Mircea Lucescu, commissario tecnico della Turchia, parla di Calhanoglu a RMC Sport: 'Gattuso è stato bravissimo a disciplinare tutti giocatori. E, nel caso di Hakan, lo ha istruito a giocare in una determinata zona di campo senza andare avanti e indietro spendendo troppe ...

Probabili formazioni Juve-Milan : Gattuso recupera 2 pedine - sorpresa in attacco? Video : Mancano poco più di 24 ore al big match della 30^ giornata di #Serie A tra #Juventus e #Milan. Moltissime le aspettative da parte dei tifosi di entrambe le squadre per una partita che, storicamente, ha spesso riservato gol ed emozioni. Il calcio d'inizio dell'incontro, che sara' arbitrato dal signor Mazzoleni della sezione di Bergamo, è fissato alle ore 20,45 di sabato 31 marzo. Juve-Milan si giochera' pochi giorni prima di altri due impegni ...

Milan - Gattuso : 'Juventus superiore - ma la stiamo preparando bene' : MilanO - 'Se guardiamo i numeri non c'è partita, non c'è storia. Affrontiamo una grandissima squadra, imbattibile da sei anni. Domani il Milan farà una grandissima partita, mettendo in difficoltà la ...

Milan - Gattuso : 'Non c'è storia - ma giocheremo con il coltello tra i denti' : Il Milan in campionato non perde dal 23 dicembre, ma in casa della Juventus non sarà per niente facile. È la partita più difficile di tutte: 'Giochiamo da squadra, altrimenti usciamo con le ossa rotte'...

Milan - Gattuso è un ‘diavolo’ : l’errore su Conti - la posizione di Kalinic - il futuro e Bonucci : Il Milan si prepara per la gara di campionato contro la Juventus, si tratta di un match fondamentale per la corsa alla Champions League. Nel frattempo arrivano interessanti indicazioni da parte di Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Se guardiamo i numeri non c’è storia, affrontiamo una grandissima squadra e non possiamo più permetterci di sbagliare se vogliamo raggiungere la Champions League. Kalinic si è allenato bene e io non ...

Gattuso 'Juve quasi imbattibile - ma sarà grande Milan' : MILANO - 'Sappiamo di andare ad affrontare una squadra che è imbattibile da sei anni. E' una partita difficile, dobbiamo fare una grandissima gara, pensare ai novantacinque minuti di domani e mettere ...

Milan - Gattuso : "Juventus più forte ma noi non possiamo fallire. Conti? Ho sbagliato io" : La rincorsa alla Champions del Milan targato Gattuso passa da Torino. Il match contro la Juventus di domani dirà tanto delle ambizioni rossonere: "Se guardiamo i numeri non c'è storia, affrontiamo una ...

Juventus-Milan - Gattuso LIVE : 'Non possiamo sbagliare - ad Allegri invidio la bravura' : Cinque vittorie consecutive in campionato e una rimonta Champions che adesso è diventata possibile, Milan che si prepara ad affrontare la Juventus capolista, sfida difficile almeno quanto affascinante.

Juventus-Milan - c'è la firma di Gattuso nell'ultimo '2' rossonero a Torino : Il Milan è ancora in attesa della prima tranche del secondo aumento di capitale. Il pagamento dei 10 milioni di euro da parte di Yonghong Li non è ancora 'visibile' sui conti del club di via Aldo ...

Milan - il tabù Stadium : l’ultimo urrà a Torino con… Gattuso nel 2011 : Milan, il tabù Stadium: l’ultimo urrà a Torino con… Gattuso nel 2011 Da Gattuso a Gattuso, la speranza del Milan è nel nome del suo allenatore, l’ultimo che è riuscito, nell’ormai lontano marzo 2011, a regalare un successo dei rossoneri a Torino. Si giocava ancora all’Olimpico, l’ultimo Juve-Milan prima dell’inaugurazione dello Stadium. Da quel giorno […]