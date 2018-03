Milan | Bonucci | l' amore | i figli | le coppe e la crisi del 7° anno Leo torna a Torino

Milan - Gattuso è un ‘diavolo’ : l’errore su Conti - la posizione di Kalinic - il futuro e Bonucci : Il Milan si prepara per la gara di campionato contro la Juventus, si tratta di un match fondamentale per la corsa alla Champions League. Nel frattempo arrivano interessanti indicazioni da parte di Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Se guardiamo i numeri non c’è storia, affrontiamo una grandissima squadra e non possiamo più permetterci di sbagliare se vogliamo raggiungere la Champions League. Kalinic si è allenato bene e io non ...

Juventus - Allegri/ “Penso al Milan e non al Real - Chiellini giocherà - Bonucci mi ha sorpreso” : Juventus, parla Allegri: “Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso”. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bianconeri, in vista di domani sera(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Juventus - Barzagli : 'La sfida col Milan pesa - per Bonucci sarà speciale' : Ma Andrea Barzagli, che con lui e Chiellini ha formato una delle difese più forti di sempre, ne ha parlato così, intervistato da Sky Sport: "Per noi non cambierà molto, ma per Leo sarà una partita ...

Juve - arriva il Milan di Bonucci : se lo batti sorridi due volte - ecco perché : Juventus-Milan non è mai una sfida come le altre: un ex dirigente rossonero rivendicava per questa partita l'appellativo di "Derby d'Italia" , con il quale di solito si definisce il match tra i ...

Juventus-Milan - partita speciale per Bonucci : “gara diversa da tutte le altre” : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, al ritorno in campo big match tra Juventus e Milan, partita speciale per il difensore Bonucci che tornerà da avversario a Torino, ecco le dichiarazioni del calciatore in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: “Dopo sette anni passati alla Juve, dove ho vinto tanto anche a livello personale, non potrà che essere una partita diversa da tutte quelle che ho ...

Milan - Bonucci pronto al ritorno allo Stadium : 'niente paure - anzi...' : Leonardo Bonucci si prepara a tornare in quello che è stato il suo stadio, Sabato sera giocherà in casa della Juventus all'Allianz Stadium Leonardo Bonucci tornerà per la prima volta all'Allianz ...

Bonucci : 'Juventus-Milan partita speciale. Donnarumma pensi a crescere' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per ...

Milan del futuro : certezze Bonucci e Biglia - dubbi Suso e Donnarumma : Il Milan sta cominciando a progettare la rosa 2018/19, già rinforzata con gli arrivi a parametro zero di Ivan Strinic e Pepe Reina. Secondo La Gazzetta dello Sport , tra le certezze da cui ripartiranno i rossoneri ci sono Leonardo Bonucci e Lucas Biglia , mentre per Gigio Donnarumma e Suso, due giocatori che in via Aldo Rossi vorrebbero trattenere, ...

Condò : 'Bonucci ceduto al Milan per una plusvalenza' : Paolo Condò , firma de La Gazzetta dello Sport e di Sky , è intervenuto nel pomeriggio sull'emittente satellitare rivelando la sua versione sulla cessione di Bonucci dalla Juventus al Milan : 'Da quanto mi risulta - le sue parole - non è ...

Bonucci rischia di saltare Juventus-Milan : TORINO - Il cartellino più pesante della stagione potrebbe spuntare fuori dal taschino dell'arbitro di Milan-Chievo. Bonucci è da tempo in diffida e un'ammonizione nel prossimo turno di campionato, ...

Genoa-Milan : Bonucci e Perin in lacrime : il gesto da parte dell’arbitro [FOTO] : 1/4 ...

Milan - Gattuso e Bonucci/ I due in coro : "Non abbiamo giocato da squadra - ma in casa dell'Arsenal..." : Milan, Gattuso e Bonucci: i due in coro sottolineano come non sia arrivata una prestazione da squadra ma spingono per un ritorno in Inghilterra dove non si andrà per fare una gita.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)

Milan - Bonucci piange per Astori : 'Lo porterò sempre con me' : Il Milan perde 0-2 contro l'Arsenal nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Prima partita in Italia dopo la scomparsa di Davide Astori, una tragedia che ha colpito tutto il mondo del ...

Morte Davide Astori - la commovente lettera del difensore del Milan Bonucci : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Tanti i messaggi dopo la bruttissima notizia, negli ultimi minuti è arrivata anche la commovente lettera da parte del difensore del Milan Bonucci: “Ciao Grande Asto, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di ...