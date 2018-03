: #News #Migranti,Viminale: sbarchi giù del 75% - CybFeed : #News #Migranti,Viminale: sbarchi giù del 75% - AOIcooperazione : RT @ONGpiemonte: Pubblicato da @Viminale Avviso multi-azione 2018 - IMPACT: integrazione dei migranti con politiche ed azioni coprogettate… - Carolei_D : RT @ONGpiemonte: Pubblicato da @Viminale Avviso multi-azione 2018 - IMPACT: integrazione dei migranti con politiche ed azioni coprogettate… -

Anche nei primi 3 mesi 2018 glideirisultano in netto calo. Da gennaio a marzo, riferisce il, sono arrivate via mare 6.161 persone (di cui 4.399 dalla Libia), mentre nello stesso periodo dell'anno scorso si contavano 24.278 nuovi arrivi. Un calo del 74,62%. Nel primo trimestre 2016, invece, gli sbarcati erano stati 17.945, il 65,57% in più di quest'anno. Calo ancora più vistoso se si considerano solo idalla Libia: 23.549 nel 2017, l'81% in più di quest'anno.(Di venerdì 30 marzo 2018)