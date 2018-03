Migranti - sbarchi in calo del 75% nel primo trimestre del 2018 : Roma, 30 mar. , askanews, - sbarchi di Migranti ancora in calo in Italia: come riferisce il Ministero dell'Interno, nel periodo 1 gennaio-30 marzo di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2016 ...

Migranti : nel primo trimestre del 2018 gli sbarchi sono calati del 75% : Continua il crollo degli sbarchi. Nei primi tre mesi del 2018 - secondo i dati aggiornati del Viminale - sono arrivati via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278.Ancora più netta la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono 4.399 contro i 23.549 del 2017 (-81%). Eritrei (1.551) e tunisini (1.187) i più numerosi. I minori soli sono 909. I richiedenti ...

Migranti - Viminale : sbarchi in calo 50% : 18.58 In calo gli sbarchi di Migranti nel 2018: 4,731 dal 1° gennaio, il 50% in meno sullo stesso periodo del 2017. Sono i dati forniti da Viminale. Ancora più evidente la diminuzione di stranieri in arrivo dalla Libia; 3.534, il 61% in meno dello scorso anno. Tra gli arrivi,il numero più alto è di eritrei (1.321), poi tunisini (763), pakistani (279) e nigeriani (252). I minori non accompagnati sono 621. I richiedento asilo ricollocati in ...

Migranti - Frontex : riprendono gli sbarchi - 4800 a gennaio : A causa di una pausa dei combattimenti nel Nordafrica e del cattivo tempo nel primo mese di quest'anno le persone che hanno attraversato il Mediterraneo sono il doppio rispetto al mese precedente - ...

Migranti - allarme di Frontex : 4.800 arrivi a gennaio - in Italia in un mese sbarchi raddoppiati : 'Il numero di Migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salita a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti ...

