Migranti | nel primo trimestre del 2018 gli sbarchi sono calati del 75%

Migranti : calo sbarchi del 75% nel 2018 : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Continua il crollo degli sbarchi. Nei primi tre mesi del 2018 - secondo i dati aggiornati del Viminale - sono arrivati via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo ...

Porto Recanati - cumulo di ossa umane nel pozzo/ Ultime notizie : Cameyi e il ‘cimitero’ nell’Hotel dei Migranti : Porto Recanati, ossa umane e cadaveri in un pozzo: ritrovamento shock in provincia di Macerata, una prima pista porta alla 15enne Cameyi, le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:05:00 GMT)

Migranti “chez Jesus” - i respinti dalla Francia nella chiesa occupata. Il parrocchiano : “Son venuti a sciare?” : Non accenna a fermarsi il flusso di Migranti che ogni notte provano a raggiungere la Francia attraversando a piedi le montagne. Affrontano la neve e le rigide temperature oltre ai controlli della polizia francese che pattuglia i sentieri che da Claviere conducono oltralpe. Cronache rilanciate dalla morte di una giovane nigeriana respinta dai francesi a Bardonecchia e morta dopo aver partorito. Ma chi viene respinto in Italia si ritrova senza un ...

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arresti nell’agrigentino : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – Colpito dai Carabinieri di Agrigento un gruppo dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. Finiti in manette quattro trafficanti di esseri umani. E’ questo lo scenario sul quale, per oltre un anno, i militari della Compagnia di Sciacca (Agrigento) hanno svolto “complesse indagini, attraverso una fitta rete di pedinamenti ed ...

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arresti nell’agrigentino (2) : (AdnKronos) – Sin dai primi accertamenti era infatti emerso il sospetto che il natante fosse stato invece utilizzato per una delle traversate. E’ stato appurato, in particolare, che il gruppo criminale avrebbe portato a termine vari sbarchi, tra cui quelli del 2 gennaio 2017 e del 17 febbraio 2017, avvenuti nelle coste del trapanese. Si è accertato, inoltre, che il ruolo di coordinamento delle operazioni delittuose veniva svolto da ...

Migranti - nel 2016 spesi 1 - 7 miliardi per prima accoglienza in Italia : Per l'accoglienza degli immigrati sul territorio Italiano, nel 2016, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo , gestito dal Ministero dell'Interno ha registrato impegni finanziari ...

Migranti - MSF : “Ue ostacola le Ong. Nostra nave Aquarius è l’ultima rimasta nel Mediterraneo” : Dopo il caso della nave Proactiva Open Arms parte la denuncia di Medici Senza Frontiere: "Per nessun motivo rifugiati e Migranti dovrebbero essere rimandati o intrappolati in Libia. È chiaro che i governi europei non stanno dando la giusta priorità alla sicurezza di queste persone".Continua a leggere

Migranti - richieste di asilo nella Ue dimezzate in un anno - ma in Italia aumentano del 4% - : Dunque si è registrato un calo del 46%, quasi la metà, che riflette il minor numero di sbarchi e di arrivi dai paesi del terzo Mondo. Lo ha comunicato Eurostat, l'istituto di statistica dell'Unione ...

Migranti - il numero verde per districarsi nella burocrazia italiana. E non essere più invisibili : Un numero verde (800 905 570) per orientarsi nel viaggio tra le carte della burocrazia, dopo quello compiuto per arrivare fino in Italia. Chi chiama, i Migranti, sono spesso coloro che sono rimasti fuori dalle maglie dell’accoglienza, diventando invisibili. E così, dai loro racconti, si scoprono quali sono i punti deboli del sistema, tra difficoltà e regole che è lo Stato stesso a non rispettare. Come nel caso dei richiedenti asilo che fanno ...

Migranti - naufragio nell'Egeo : 16 morti : 17.55 Ennesima tragedia di Migranti nell'Egeo Una barca con 21 persone è naufragata al largo dell'isola greca di Agathonisi (Gaidaro), a sud di Samos. Almeno 16 i morti, secondo la guardia costiera greca impegnata nelle ricerche, coadiuvata da un aereo della Marina Militare e da un'imbarcazione di Frontex. A dare l'allarme tre Migranti, due donne e un uomo, che sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto. Tra i primi sei corpi recuperati anche ...