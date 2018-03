: Ora parliamo dell’Europa di cui nessuno parla: il progetto ‘I get You’ del Jesuit Refugee Service - #JRs . Progetto… - Radio3tweet : Ora parliamo dell’Europa di cui nessuno parla: il progetto ‘I get You’ del Jesuit Refugee Service - #JRs . Progetto… - NewsTG_ : #ULTIMORA MIGRANTI: Viminale: Nei primi tre mesi del 2018 crollano gli sbarchi, -75% sul 2017 - stedm23 : RT @Radio3tweet: Ora parliamo dell’Europa di cui nessuno parla: il progetto ‘I get You’ del Jesuit Refugee Service - #JRs . Progetto di int… -

Continuano a diminuire gli sbarchi disulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, neitredel 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per ipartiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).(Di venerdì 30 marzo 2018)