Migranti | calo degli sbarchi del 75% nel 2018

Migranti : calo sbarchi del 75% nel 2018 : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Continua il crollo degli sbarchi. Nei primi tre mesi del 2018 - secondo i dati aggiornati del Viminale - sono arrivati via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo ...

Minniti : 8° mese di calo arrivi Migranti : 8.45 Parlando di migranti a Uno Mattina, il ministro degli Interni, Marco Minniti ha detto: "Il dato di oggi ci dice che al momento,parliamo sempre di situazioni delicatissime, la situazione è sotto controllo: siamo all'ottavo mese consecutivo di un dato meno degli arrivi nel nostro Paese: a febbraio siamo a circa il 90% in meno rispetto al 2017.Vedremo alla fine del mese". "Io non credo a quelli che dicono di avere la bacchetta magica".E ha ...

Migranti - Frontex conferma calo arrivi : 19.32 Non cambia "la generale tendenza in calo" degli arrivi di Migranti in Italia, "iniziata nell'estate 2017", spiega l' Agenzia europea Frontex. Il numero dei "Migranti irregolari arrivati in Italia a dicembre 2017 era stato il più basso in tre anni", afferma Frontex. "I numeri sono lievemente risaliti a gennaio 2018, restando però in linea con i dati di gennaio 2017". "Dopo il lieve rialzo di gennaio, il numero è sprofondato a 249 nei ...

Migranti - Viminale : sbarchi in calo 50% : 18.58 In calo gli sbarchi di Migranti nel 2018: 4,731 dal 1° gennaio, il 50% in meno sullo stesso periodo del 2017. Sono i dati forniti da Viminale. Ancora più evidente la diminuzione di stranieri in arrivo dalla Libia; 3.534, il 61% in meno dello scorso anno. Tra gli arrivi,il numero più alto è di eritrei (1.321), poi tunisini (763), pakistani (279) e nigeriani (252). I minori non accompagnati sono 621. I richiedento asilo ricollocati in ...

Frontex : gli arrivi in Italia di Migranti a gennaio tornano a salire ma il trend generale è in calo : "Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti ...

Migranti Frontex : Crescono gli arrivi in Italia. Ma rispetto al 2017 c'è calo del 50% : Non si ferma l'ondata di sbarchi sul nostro Paese. Frontex ha infatti rilevato un incremento degli arrivi proprio a gennaio. Il tutto percorrendo la solita rotta nel Mediterraneo. I dati forniti parlano chiaro: "Il numero di Migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a più di 4800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività di contrabbando sono state rallentate da ...

Migranti : a gennaio 4179 arrivi - in calo sbarchi dalla Libia - : Dati del Viminale: dal Paese nordafricano ill 26% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sono stati, invece, 407 i minori stranieri non accompagnati ad arrivare in Italia

Migranti : Pagano (Lega) - Sicilia presa d'assalto - calo sbarchi è fake news : Palemro, 18 gen. (AdnKronos) - "In queste ore oltre 1.600 tra Migranti e clandestini stanno sbarcando sulle coste Siciliane, da Palermo a Catania ad Augusta. La Sicilia è diventata il più grande campo profughi d'Europa, per espressa volontà del Pd di Renzi e Gentiloni e con il silenzio-assenso del M