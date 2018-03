: Migranti: nel primo trimestre del 2018 gli sbarchi sono calati del 75% - HuffPostItalia : Migranti: nel primo trimestre del 2018 gli sbarchi sono calati del 75% - Agenzia_Ansa : #Migranti Calo sbarchi del 75% nel 2018 - SalvatoreT690 : Migranti: calo degli sbarchi del 75% nel 2018 - Cronaca - -

Ancora in netto calo glidi, secondo gli ultimi dati del Viminale: nei primi 3 mesine sono arrivati 6.161, il 75% in meno dello stesso periodo dello scorso anno. Più netta la flessione deipartiti dalla Libia,pari a 4.399 (-81%) Eritrei e tunisini sono i più numerosi. I minori non accompagnati sono 909, i richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei in base alla ricollocazione sono 12.354.(Di venerdì 30 marzo 2018)