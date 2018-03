Miami | la finale sarà Ostapenko-Stephens

Tennis - WTA Miami 2018 : Jelena Ostapenko in finale. Finita la favola di Danielle Collins : Anzi la prima a perdere il servizio è proprio la numero 93 del mondo, con Ostapenko che vince il quarto game a zero e si porta sul 3-1. La reazione della statunitense, però, non si fa attendere ed ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Jelena Ostapenko in finale. Finita la favola di Danielle Collins : Jelena Ostapenko è la seconda finalista del WTA Premier Mandatory di Miami. La lettone, numero cinque del mondo, ha messo fine in semifinale alla favola dell’americana Danielle Collins, numero 93 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, sconfiggendola in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Per Ostapenko si tratta della sesta finale della carriera e la lettone se la vedrà con Sloane ...

Miami Open - la Stephens in finale : Miami , STATI UNITI, - Sloane Stephens è la prima finalista del 'Miami Open', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di ...

Miami - Del Potro non si ferma più : vince la maratona con Raonic e va in semifinale : Juan Martin Del Potro e John Isner sono i semifinalisti nella parte bassa del tabellone del torneo Atp di Miami, secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari. L'...

Tennis - Miami : Del Potro-Isner in semifinale - out Venus Williams : Miami - Juan Martin Del Potro raggiunge John Isner in semifinale nella parte bassa del tabellone del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in ...

Wta Miami - Collins in semifinale : battuta Venus Williams : Miami , STATI UNITI, - L'americana Danielle Collins , numero 93 Wta, proveniente dalle qualificazioni, è approdata in semifinale al torneo di Miami battendo la 37enne Venus Williams in poco meno di un'...

Miami : Venus ko - Collins in semifinale : Danielle Collins si qualifica per la semifinale del torneo Wta di Miami , cemento, montepremi 8.648.508 dollari, . La statunitense, numero 93 del mondo, supera a sorpresa la connazionale Venus ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Juan Martin Del Potro lotta e piega in tre set Milos Raonic. Sfida in semifinale contro Isner : Juan Martin Del Potro continua a correre! 15esima vittoria consecutiva per il Tennista argentino e semifinale conquistata nel Masters 1000 di Miami. Dopo il successo di Indian Wells, in finale contro Roger Federer, l’argentino arricchisce la propria serie di un altro incontro da ricordare. Un confronto molto difficile in cui il canadese Milos Raonic, testa di serie n.20 del torneo stelle e strisce, ha costretto il n.6 del ranking agli ...

Tennis : Isner in semifinale a Miami : Il primo semifinalista al Masters 1000 di Miami è lo statunitense John Isner. Il giocatore numero 17 del ranking ATP ha sconfitto in modo piuttosto...

Wta Miami - Ostapenko vola in semifinale : Miami , STATI UNITI, - Jelena Ostapenko , numero 5 del ranking e sesta testa di serie, è approdata in semifinale al ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari ...

Diretta/ Miami Open 2018 Ostapenko Svitolina streaming video e tv : il focus sul quarto di finale (tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, iniziano i quarti di finale maschili e si concludono quelli femminili nel torneo di tennis che si sta disputando in Florida(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Tennis - WTA Miami 2018 : bentornata Victoria Azarenka! In semifinale affronterà la ritrovata Sloane Stephens : Il vento che ha soffiato ieri a Miami ha portato due bei ritorni, quelli di Victoria Azarenka e Sloane Stephens, che per motivi diversi mancavano al top da tanto tempo. Saranno loro, infatti, ad affrontarsi per un posto nella finale del secondo WTA Premier nordamericano. Le vicende di Azarenka sono ben note. Vika è tornata lo scorso anno dopo la maternità ma il suo ritorno all’agonismo è durato poco perché la separazione con l’ex ...

Miami Open - la Stephens in semifinale : Miami - L'americana Sloane Stephens è approdata in semifinale al 'Miami Open', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di ...

Atp Miami 2018 : Juan Martin Del Potro ai quarti di finale - battuto in due set Filip Krajinovic - Video Highlights -