“Mi ha torturato per anni” Frizzi | il rimorso più grande A pochi giorni dalla scomparsa

(Di venerdì 30 marzo 2018) È morto a 60 anni appena compiuti, 40 dei quali dedicati alla televisione, la sua piùpassione. Fabrizionon c’è più e c’è ancora tanto desiderio di parlare di lui. Perché si sente la sua mancanza. Anche le persone che non lo conoscevano di persona ma solo per via del suo lavoro, hanno la sensazione di essere incompleti. Non vogliamo esagerare, per carità, ma la sua allegria garbata la sera, faceva compagnia, colmava tante solitudini, strappava un sorriso. Mase ne è andato e bisogna accettarlo. Ma lo strazio – anche tra i colleghi (non osiamo immaginare in famiglia) è ancora enorme ed è dura accettare la realtà. Per esempio l’amica e collega di Fabrizio, Milly Carlucci aveva detto di non sentirsela di andare in onda con Ballando con le stelle sabato 31 marzo. Ma la Rai ha deciso che lo show ci sarà. E la Carlucci non può tirarsi indietro. E questo fa pensare ...