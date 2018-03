: Messico, italiano ucciso con due colpi di pistola alla testa: era un intermediario finanziario - reportitaliano : Messico, italiano ucciso con due colpi di pistola alla testa: era un intermediario finanziario - NotizieIN : 09:01 | Messico: ucciso broker italiano, il corpo in un sacco di plastica -

Il cadavere di unè stato ritrovato in undia Tlaltizaplan, una cittadina a circa 100 chilometri da Città del. La vittima, Alberto Villani, un intermediario finanziario di 37 anni che abitava a Pavia, è stata uccisa con due colpi di revolver alla testa. La polizia messicana non è in grado di avanzare ipotesi sull'omicidio delche era spesso in viaggio per lavoro, soprattutto nei Paesi di lingua spagnola.(Di venerdì 30 marzo 2018)