Messico | italiano ucciso ' Punito perchè ladro'

Messico : ucciso broker italiano - il corpo in un sacco di plastica : Il cadavere di un italiano è stato ritrovato in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina a circa 100 chilometri da Città del Messico. La vittima, Alberto Villani, un intermediario finanziario di 37 anni che abitava a Pavia, è stata uccisa con due colpi di revolver alla testa. La polizia messicana non è in grado di avanzare ipotesi sull'omicidio del broker che era spesso in viaggio per lavoro, soprattutto nei Paesi di lingua spagnola.

Meghan Markle studia da principessa - papà fuori di peso in Messico al take away italiano : Meghan Markle ha debuttato ufficialmente insieme a tutta la famiglia reale a un evento di beneficenza. Nelle stesse ore il padre, dall'altro capo del mondo - in Messico - veniva fotografato a un take away di cibo italiano, davanti a un piatto di spaghetti alla bolognese, con un bicchiere rosso e una sigaretta. LEGGI ANCHE -----> 'Meghan Markle è ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nessun italiano in Messico - si preannunciano sfide equilibrate : Disertata dalla compagine italiana, la prima prova di Coppa del Mondo di Tiro a segno, a Guadalajara, in Messico, presenta comunque atleti di primo piano al via, pronti a dare spettacolo. Tra gli uomini, nella carabina 10 metri si preannuncia una sfida tutta magiara tra Istvan Peni e Peter Sidi, con il primo che nella carabina tre posizioni dovrà vedersela col transalpino Alexis Raynaud. Nella pistola 10 metri ghiotta occasione per il brasiliano ...