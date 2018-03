Messico | Alberto Villani broker di Pavia ucciso a colpi di pistola Ultime notizie | vivi

Messico - ALBERTO VILLANI BROKER DI PAVIA UCCISO A COLPI DI PISTOLA/ Ultime notizie : i tre napoletani spariti : ALBERTO VILLANI , BROKER di PAVIA UCCISO in MESSICO con due COLPI di PISTOLA . Lasciato in un sacco con un cartello: “Sono un ladro”. La polizia al momento mantiene riserbo sull'omicidio(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:16:00 GMT)

Alberto Villani - broker di Pavia - ucciso in Messico con due revolverate alla testa. Accanto un cartello : "Mi è successo per essere un ladro" : Un intermediario finanziario, Alberto Villani, 37 anni, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina di 45mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico nello stato di Morelos. Lo riporta La Provincia Pavese secondo la quale a fianco del corpo è stato ritrovato un cartello in spagnolo con ...