MELANIA TRUMP CELEBRA LA SUORA ITALIANA La missionaria Maria Elena Berini nominata fra

Sarah Altobello/ Sosia italiana di MELANIA TRUMP : "Lei è me - sogno Donald come marito!" (Pomeriggio 5) : Sarah Altobello, la Sosia italiana di Melania Trump ospite oggi a Pomeriggio 5: modella barese, sogna di poter avere suo anche il marito Donald, le sue recenti dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:40:00 GMT)

MELANIA e Donald Trump uniti più che mai : Niente ombrello aperto solo su di lui, né tentativi andati a male di prendere la mano di lei. Stavolta Donald Trump ha percorso il prato della Casa Bianca abbracciato alla sua first lady Melania, fino ai primi gradini dell’elicottero. La coppia presidenziale ha preso poi il volo verso il New Hampshire per tenere un discorso contro la «crisi degli oppioidi» al Manchester Community College. E lì il presidente, 71 anni, ha usato solo belle ...

MELANIA TRUMP con un abito verde leopardato. La first lady incanta alla vigilia di San Patrizio : alla vigilia della festa di San Patrizio, Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier irlandese Leo Varadkar, patrono dell'Irlanda. Per l'occasione, Melania ha scelto di indossare un abito leopardato verde smeraldo, colore simbolo dell'evento.La ricorrenza sarà ricordata in molte città americane, a partire da New York, dove è prevista una parata. Per l'occasione il tycoon ha sfoggiato all'occhiello della giacca dei ...

Trump ammette : «La vita di MELANIA non è così semplice» (ma Stormy Daniels non c’entra) : Donald Trump ha ammesso che la vita di sua moglie (Melania Trump) «non è così facile» come si potrebbe pensare, ma l’ha dichiarato riferendosi al suo ruolo di first lady nel combattere l’epidemia di oppioidi, e tralasciando il motivo principale per il quale il loro matrimonio starebbe attraversando una fase molto tesa. «È una grande first lady, è fantastica» ha dichiarato il 45esimo presidente americano durante un convegno in ...

MELANIA TRUMP e il visto per gli 'Einstein' : i dubbi dei media Usa : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con 'straordinarie capacità' nella scienza ...

MELANIA TRUMP e il visto per gli "Einstein" : i dubbi dei media Usa : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza ...

MELANIA TRUMP e il visto per gli Einstein - i dubbi del Washington Post : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza ...

Donald e MELANIA TRUMP : la foto è virale. Lei super sexy e lui con nonchalance… Non servono parole - lo scatto dice tutto : il gesto in pubblico del presidente - davanti a tutti : Donald Trump e Melania, ancora loro. L’ultima foto è diventata virale e c’è da scommettere che per molti potrebbe essere la conferma di quanto pubblicato in un libro uscito anticipatamente negli Stati Uniti che descrive (anche) il rapporto, meglio dire ‘mancato rapporto’ tra il presidente e la sua signora. Da quanto si legge ne esce un matrimonio a pezzi in Fire and Fury: Inside the Trump White House, già best ...

MELANIA TRUMP licenzia l’amica consigliera per gli eventi : Stephanie Winston Wolkoff con la sua società aveva ricevuto dalla Casa Bianca 26 milioni di dollari per organizzare gli eventi inaugurali del mandato di Donald

Usa - i genitori di MELANIA 'americani' grazie alla legge che ora Trump vuole abolire : ... 'per la nostra economia, la nostra sicurezza ed il nostro futuro', i ricongiungimenti a coniugi e figli minori. Non solo i democratici ma anche alcuni repubblicani si oppongo a questa misura che va ...

Trump e MELANIA sempre più distanti : lei viaggia da sola : Trump e Melania sempre più distanti: lei viaggia da sola In vista della partenza per la Florida, la moglie del presidente ha deciso di recarsi separatamente all’aeroporto da dove l’Air Force One è decollato con destinazione Palm Beach Continua a leggere L'articolo Trump e Melania sempre più distanti: lei viaggia da sola sembra essere il primo su NewsGo.

Fiorello telefona a sorpresa : "Prossimo anno il Papa e MELANIA Trump" : Tutti attendevano il ritorno di Fiorello questo sabato. E alla fine, Fiorello è tornato, al telefono, come Laura Pausini nella prima serata del Festival. L'artista sicialiano è intervenuto a sopresa ...

Sanremo - Fiorello al telefono : 'L'anno prossimo conducono il Papa e MELANIA Trump' : Sanremo - Che potesse intervenire di nuovo dopo il trionfo della prima sera si era detto. E alla fine Fiorello ha accettato di esserci anche nella finale di questo Sanremo. Ma a sopresa si è collegato ...

Fiorello in collegamento (con la Pausini) : "Chi condurrà l'anno prossimo? Si sta pensando al Papa e MELANIA Trump. Ci sono politici in sala?" : La prima superospite della finale del festival di Sanremo è Laura Pausini, guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, quando era intervenuta al telefono durante la performance di Fiorello. Stasera lo scambio di ruoli, lei è sul palco, lo showman è al telefono."Laura sei perfetta, Claudio sei perfetto, l'unica cosa che stona è il rossonero", scherza l'interista Fiorello. Fa i complimenti a ...