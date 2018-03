Meeting del Garda Optimist di vela il rivano De Asmundis al comando

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018. Bianchi e Carraro : donne d’assalto nella prima giornata del Meeting targata Le Clos : La “solita” Ilaria Bianchi, costante sotto i 58″ nei 100 farfalla e una buona Martina Carraro, dominatrice nei 100 rana: sono loro le donne copertina della prima giornata del Trofeo Città di Milano che apre, di fatto, la stagione italiana del Nuoto in vasca lunga a un mese dagli Assoluti di Riccione. La farfallista emiliana vince una bella battaglia con 57″94 davanti ad una buona Di Liddo (58″12), mentre Martina ...

Legnano - La mostra del Meeting sulla Rivoluzione russa a Villa Jucker : Il primo obiettivo della mostra è mettere in evidenza che quello che avvenne fu il cambiamento del mondo, cambiamento da cui tutti siamo stati toccati. La novità della rivisitazione fatta dai ...

Meeting AIGAE nel cuore del Parco dell’Aspromonte : tra itinerari naturalistici inediti - grotte e borghi fantasma : “Nel solo 2017 sono stati censiti ben 30.000 tra cicogne e rapaci che hanno attraversato l’Aspromonte nella stagione tardo – estiva e autunnale. Si tratta di un numero rilevante, che conferma l’importanza internazionale del sito di osservazione. L’Aspromonte si affaccia direttamente sullo Stretto, il che lo rende uno dei pochissimi “colli di bottiglia” dove si incanalano i flussi di avifauna migratoria, che sfruttano l’ultimo ...

Dall'omaggio a Ulmann ai «ribelli del '68» - tutta la magia del cinema al Film Meeting : C'è voluto un corteggiamento lungo tre anni per convincere Liv Ullmann a partecipare al Bergamo Film Meeting, che torna dal 10 al 18 marzo. «L'ho incontrata in un ex magazzino adibito a sala prove in ...

il Parco NAIGAE - boom del turismo ambientale : il Parco Nazionale dell’Aspromonte ospiterà il Meeting nazionale delle Guide : “Aspromonte per quattro giorni capitale del turismo ambientale. Sarà il Parco nazionale dell’Aspromonte ad ospitare il prossimo Meeting nazionale, primaverile, delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Con il Parco c’è stata subito intesa e siamo felici di poter ritornare nei luoghi in cui le Guide mossero i primi passi ben 25 anni fa. Oggi il turismo ambientale in Italia è in crescita, AIGAE è in crescita ed interpreta la giusta formula ...

Spazio - COPUOS : Meeting a Vienna - conclusi i lavori del Sottocomitato Scientifico e Tecnico : Si sono conclusi venerdì 9 febbraio 2018, a Vienna, i lavori della 55° Sessione del Sottocomitato Scientifico e Tecnico (STSC) del COPUOS (Comitato delle Nazioni Unite per gli Usi Pacifici dello Spazio Extra-atmosferico). I lavori del Sottocomitato – presieduti dalla sudafricana Pontsho Maruping, e coordinati dall’UNOOSA (Ufficio per gli Affari Spaziali delle Nazioni Unite) diretto dall’astrofisica italiana Simonetta Di Pippo – sono ...

Atletica - Banska Bystrica : bene Alessia Trost al Meeting indoor slovacco - deludono Tamberi e Fassinotti : Per la cronaca questa è il 33esimo successo consecutivo della 25enne russa, la 29esima gara in carriera conclusa sopra i 2 metri. L'iridata tenta per tre volte anche l'assalto a un 2,06 che l'avrebbe ...

Cybersecurity - Meeting degli esperti a Milano. Soro - garante della privacy : "La protezione online delle persone è la base di tutto" : Al via Itasec18, la seconda conferenza italiana sulla sicurezza informatica organizzata dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (Cini)....

Meeting del LIONS CLUB DI ENNA "Il Carnevale in Sicilia e in Sardegna : due tradizioni a confronto" : ... la Sartiglia di Oristano, ed ha chiuso con un rapido cenno alle pietanze e ai dolci tipici: i Mallureddus al ragù bianco, il Porceddu al mirto, le Zeppole; e qui ci fermiamo per opportuna economia ...

Commento di State Street al Meeting del FOMC : Con tre rialzi previsti dai "dot" della Fed e il mercato ampiamente concorde, ci vorrebbe una divergenza significativa tra l'economia e/o l'inflazione per modificare il percorso atteso per quest'anno,...

Cesaro - giudice al Meeting Forza Italia; il caso finisce sul tavolo del Csm : Sullo sfondo le bandiere di Forza Italia. In primo piano, invece, quattro uomini in foto e, tra loro, con Francesco Salerno consigliere di Fi alla municipalità di Chiaia, c'è anche...

Nuoto : Gabriele Detti torna in gara nel Meeting del Miglio d’oro a Portici : Gabriele Detti è pronto a tornare in vasca per gareggiare. Dopo i problemi alla spalle di fine 2017, il campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (due volte bronzo alle Olimpiadi nei 400 e 1500 stile libero) prenderà parte, insieme ad altri cinque atleti, al Meeting del Miglio d’oro, in programma a Portici sabato 10 e domenica 11 febbraio. La squadra guidata dal tecnico Stefano Morini sarà composta, oltre che dal campione ...

Giornata mondiale delle Malattie Rare : il 24 febbraio un Meeting all’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura : L’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura ospiterà il 24 febbraio 2018, in occasione della XI Giornata mondiale delle Malattie Rare, un meeting dal titolo “update Malattie Rare in ematologia” organizzato dall’ A. MA. R. A. M. – Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia. Il programma della Giornata, affidato al coordinamento scientifico della Prof.ssa G. Specchia, dott. M. Pizzuti e il dott. V. Picerno,comprende due sessioni plenarie, discussione ...